В двух районах Минска сохраняются проблемы с качеством воды

МИНСК, 25 июн – РИА Новости. Проблемы с качеством воды в Московском и Фрунзенском районах на западе Минска, которые, в отличие от других частей белорусской столицы, снабжаются водой из поверхностных источников, сохраняются в четверг. Власти рекомендовали гражданам не пить воду, а только использовать для хозяйственно-бытовых нужд.

При этом на предприятии "Минскводоканал" заявили, что к утру качество воды на насосных станциях было приведено в норму, но посоветовали жителям сливать ее в течение 10-15 минут в квартирах, чтобы вода полностью ушла из системы и ее вытеснила чистая.

Пить воду нельзя

"На основании требования санитарных служб использование воды для питьевых нужд во Фрунзенском и Московском районах запрещено. О возможности использования воды для питьевых целей будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении "Минскводоканала" на его сайте. Использование воды для хозяйственно-бытовых нужд допускается.

Согласно сообщению, сотрудники "Минскводоканала" всю ночь проводили профилактические работы на сетях водоснабжения во Фрунзенском и Московском районах. "Качество воды в магистральных сетях и в районных насосных станциях полностью соответствует требованиям санитарных правил и норм. С целью ускоренного вывода воды с остаточным запахом из систем водоснабжения убедительно просим в утренние часы использовать воду на хозяйственно-бытовые нужды или обеспечить ее слив в течение 10-15 минут", - подчеркивается в сообщении.

В "Минскводоканале" добавили, что за данные объемы воды плата взиматься не будет. При этом предприятие заявляет, что прилагает все усилия к нормализации качества воды в квартирах минчан. Оно также приводит список адресов, по которым будет организован подвоз питьевой воды. Этот список актуализируется в зависимости от потребностей граждан.

Ряд жителей Московского района сообщили РИА Новости, что утром в четверг неприятный запах воды сохранился, но стал менее интенсивным.

Что случилось

В среду жители двух западных районов Минска стали в соцсетях сообщать о проблемах с водой из-под крана, они жаловались, что она пахнет "йодом", "хлоркой" и "нечистотами", и отмечали, что ее невозможно использовать для бытовых нужд.

Как рассказали РИА Новости жители одного из домов микрорайона Брилевичи, накануне вечером из-за резкого запаха воды неприятно пахло в квартире, запах оставался на руках, посуде, постиранном белье, а при кипячении воды усиливался. Кроме того, люди с чувствительной кожей жаловались на покраснения и зуд.

"Вода пощипывала кожу, а также жгло в местах, где были небольшие царапины и ранки", - рассказала жительница микрорайона Наталья. Жительница микрорайона Юго-Запад Ольга сообщила РИА Новости, что после воды у нее на теле появились покраснения и сыпь.

Для обеспечения качественной водой этих районов, которые являются наиболее густонаселенными в белорусской столице, в среду вечером был организован подвоз воды в цистернах в 25 точках. По данным мэрии, помимо подвоза воды цистернами, был продлен режим работы трех питьевых фонтанов, имеющих водоснабжение из подземных источников. Люди выстраивались за водой в большие очереди. Также очереди образовывались у родников в парках. Житель микрорайона Брилевичи Виктор рассказал, что в среду вечером он смог найти полную цистерну лишь в соседнем микрорайоне и ему пришлось отстоять в очереди 45 минут. При этом жители Московского и Фрунзенского районов раскупили всю бутилированную воду в магазинах в этой части города.

Между тем в соцсетях минчане организовали свой подвоз воды: активисты, проживающие в районах, снабжающихся водой из подземных источников, набирали ее в тару и привозили в западные районы Минска, а также в больницы, детские дома и приюты для животных. Жители частного сектора, у которых есть собственные скважины, приглашали всех желающих к себе набрать запасы воды. Один из молочных заводов выделил цистерну для перевозки молока, чтобы обеспечить водой один из микрорайонов. Завод по производству безалкогольных напитков организовал подвоз бутилированной воды по нескольким адресам и продавал ее без торговых надбавок.

Между тем в среду санитарно-эпидемиологическая служба Минска провела отборы проб воды в распределительной сети Фрунзенского и Московского районов. По данным "Минскводоканала", лабораторией выполнены исследования питьевой воды, показатели качества воды полностью соответствуют требованиям санитарных норм (жесткость, бикарбонаты, аммиак, нитриты, остаточный хлор, рН, щелочность), кроме показателя "запах", который находится на границе предельно-допустимых концентраций. Одной из версий произошедшего на предприятии назвали жару, которая установилась в последние несколько дней в белорусской столице.