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В МИД России оценили планы США перебросить войска из Германии в Польшу
Москва внимательно следит за анонсами в США о передисклокации части американского контингента из Германии в Польшу, в случае необходимости примет все меры для... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T13:40
польша
германия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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польша, германия, сша, в мире

В МИД России оценили планы США перебросить войска из Германии в Польшу

10:57 25.06.2020 (обновлено: 13:40 25.06.2020)
26852
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел в Москве
Здание Министерства иностранных дел в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Москва внимательно следит за анонсами в США о передисклокации части американского контингента из Германии в Польшу, в случае необходимости примет все меры для обеспечения безопасности России и ее союзников, не исключено, что США могут пойти на нарушение Основополагающего акта Россия-НАТО, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Ранее Трамп пообещал вдвое сократить число американских военных в Германии, до 25 тысяч человек, поскольку Берлин просрочил свои платежи в НАТО. Польша заявила, что готова финансировать нахождение американских войск на своей территории и предложила США разместить у себя на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию, взяв на себя расходы - порядка 1,5-2 миллиардов долларов. Причем это предложение было выдвинуто вне рамок НАТО в двустороннем порядке. Дуда предложил назвать базу Fort Trump ("Форт Трамп").
"Разумеется, мы внимательно следим за анонсами, которые делаются в Вашингтоне в отношении возможной передисклокации части американского контингента из Германии в Польшу", - сказал Грушко.
Американские военные в Польше
20 ноября 2018, 18:01Сказано в эфире
Военный политолог: будет Форт-Трамп или нет – для Польши не главноеМинистр обороны Польши назвал создание в стране американской военной базы решенным вопросом. Военный политолог Александр Перенджиев в эфире радио Sputnik отметил, что польские власти настойчиво пытаются выдать желаемое за действительное, и объяснил, почему.
"Разумеется, будем на это смотреть не только с точки зрения военных последствий для региональной безопасности с учетом законных интересов России и наших союзников, прежде всего Белоруссии, но и под углом соблюдения фундаментального положения Основополагающего акта Россия-НАТО, в котором содержатся обязательства альянса воздерживаться от дополнительного размещения существенных боевых сил", - указал замглавы МИД РФ.
По его словам, "очевидно то, что США могут пойти на нарушение этого международного документа". "Вашингтон последовательно разрушает все другие материальные основы военной безопасности в Европе, выйдя из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, официально уведомив государства-участники о выходе из Договора по открытому небу, а раньше еще сорвав ратификацию соглашения об адаптации ДОВСЕ", - подчеркнул он.
Замглавы МИД РФ обратил внимание, что нарушение Вашингтоном акта Россия-НАТО – "более чем реальная перспектива" ввиду нескрываемого желания Польши избавиться от тех ограничений, которые есть в этом документе.
Президент Польши Анджей Дуда на саммите стран-участниц НАТО в Брюсселе. 12 июля 2018
24 июня, 19:07
"Форт Трамп". Дуда уточнил смысл названия базы с военными США в Польше
"Кстати о том, что это более чем реальные перспективы, свидетельствует заявление польских официальных лиц, которые говорят о том, что размещение на постоянной основе американских сил в Польше позволит совершить "апгрейд" положения Варшавы в НАТО - переместиться в натовский "бизнес-класс". Это более чем прозрачный намек на то, что в Варшаве мечтают избавиться от ограничений, которые зафиксированы в Основополагающем акте Россия-НАТО", - отметил Грушко.
"Поэтому мы будем внимательно следить за тем, какую в конечном счете конфигурацию обретут вооруженные силы США в Европе, и в случае необходимости примем все необходимые меры для обеспечения законных интересов обороноспособности и безопасности России", - заключил замминистра иностранных дел РФ.
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ПольшаГерманияСШАВ мире
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