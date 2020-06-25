В МИД России оценили планы США перебросить войска из Германии в Польшу

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Москва внимательно следит за анонсами в Москва внимательно следит за анонсами в США о передисклокации части американского контингента из Германии Польшу , в случае необходимости примет все меры для обеспечения безопасности России и ее союзников, не исключено, что США могут пойти на нарушение Основополагающего акта Россия-НАТО, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко

Ранее Трамп пообещал вдвое сократить число американских военных в Германии, до 25 тысяч человек, поскольку Берлин просрочил свои платежи в НАТО . Польша заявила, что готова финансировать нахождение американских войск на своей территории и предложила США разместить у себя на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию, взяв на себя расходы - порядка 1,5-2 миллиардов долларов. Причем это предложение было выдвинуто вне рамок НАТО в двустороннем порядке. Дуда предложил назвать базу Fort Trump ("Форт Трамп").

"Разумеется, мы внимательно следим за анонсами, которые делаются в Вашингтоне в отношении возможной передисклокации части американского контингента из Германии в Польшу", - сказал Грушко.

"Разумеется, будем на это смотреть не только с точки зрения военных последствий для региональной безопасности с учетом законных интересов России и наших союзников, прежде всего Белоруссии , но и под углом соблюдения фундаментального положения Основополагающего акта Россия-НАТО, в котором содержатся обязательства альянса воздерживаться от дополнительного размещения существенных боевых сил", - указал замглавы МИД РФ.

По его словам, "очевидно то, что США могут пойти на нарушение этого международного документа". "Вашингтон последовательно разрушает все другие материальные основы военной безопасности в Европе, выйдя из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, официально уведомив государства-участники о выходе из Договора по открытому небу, а раньше еще сорвав ратификацию соглашения об адаптации ДОВСЕ", - подчеркнул он.

Замглавы МИД РФ обратил внимание, что нарушение Вашингтоном акта Россия-НАТО – "более чем реальная перспектива" ввиду нескрываемого желания Польши избавиться от тех ограничений, которые есть в этом документе.

"Кстати о том, что это более чем реальные перспективы, свидетельствует заявление польских официальных лиц, которые говорят о том, что размещение на постоянной основе американских сил в Польше позволит совершить "апгрейд" положения Варшавы в НАТО - переместиться в натовский "бизнес-класс". Это более чем прозрачный намек на то, что в Варшаве мечтают избавиться от ограничений, которые зафиксированы в Основополагающем акте Россия-НАТО", - отметил Грушко.