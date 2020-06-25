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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200625/1573449529.html
Более 96 тысяч комиссий начали работу в первый день голосования в России
Более 96 тысяч участковых избирательных комиссий в РФ начали свою работу в первый день голосования по поправкам к конституции, сказал заместитель председателя... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T12:18
голосование по поправкам в конституцию
николай булаев
конституция рф
политика
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
николай булаев, конституция рф, политика

Более 96 тысяч комиссий начали работу в первый день голосования в России

10:55 25.06.2020 (обновлено: 12:18 25.06.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке на Курском вокзале в Москве
Мужчина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке на Курском вокзале в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке на Курском вокзале в Москве
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Более 96 тысяч участковых избирательных комиссий в РФ начали свою работу в первый день голосования по поправкам к конституции, сказал заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
"Сегодня приступили к работе все участковые избирательные комиссии.... более 96 тысяч комиссий приступили к работе. Абсолютное большинство из них приступили к работе с 8 часов утра, и пошли первые избиратели", - сказал Булаев ходе заседания рабочей группы по поправкам к конституции.
Информационный стенд о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Казани
Вчера, 08:53Голосование по поправкам в Конституцию
НОМ заявил, что выявил фейки во время голосования в Магаданской области
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. При этом было принято решение, что фактически граждане РФ могут голосовать в течение семи дней: с 25 июня по 1 июля.
На этой неделе Путин в очередной раз подтвердил, что поправки вступят в силу, только если граждане их поддержат. Президент подчеркнул, что "именно воля народа принципиально важна для того, чтобы обеспечить надёжные условия для уверенного, динамичного, долгосрочного развития страны на годы и десятилетия вперёд".
Голосование по поправкам в Конституцию
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Первыми начали голосовать жители Дальнего Востока. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко пришел на избирательный участок № 727 во Владивостоке вместе с супругой.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко с супругой Ириной во время голосования по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №727 во Владивостоке
1 из 17

Первыми начали голосовать жители Дальнего Востока. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко пришел на избирательный участок № 727 во Владивостоке вместе с супругой.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Голосование проводится с соблюдением санитарных требований.

Медицинский работник принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Приморском краевом перинатальном центре (ГБУЗ ПКПЦ) во Владивостоке
2 из 17

Голосование проводится с соблюдением санитарных требований.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

На участках оборудованы места для дезинфекции рук, пункты контроля температуры, на входе размещены дезинфекционные коврики.

Измерение температуры участника голосования по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №209 в Чите
3 из 17

На участках оборудованы места для дезинфекции рук, пункты контроля температуры, на входе размещены дезинфекционные коврики.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Пациенты больниц могут проголосовать по поправкам, если в медучреждении созданы временная комиссия и участок.

Медицинские работники принимают участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Приморском краевом перинатальном центре (ГБУЗ ПКПЦ) во Владивостоке
4 из 17

Пациенты больниц могут проголосовать по поправкам, если в медучреждении созданы временная комиссия и участок.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Медицинский работник принимает участие в голосовании по поправкам в Конституцию на избирательном участке в Приморском краевом перинатальном центре во Владивостоке.

Медицинский работник принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Приморском краевом перинатальном центре (ГБУЗ ПКПЦ) во Владивостоке
5 из 17

Медицинский работник принимает участие в голосовании по поправкам в Конституцию на избирательном участке в Приморском краевом перинатальном центре во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

За порядком на избирательных участках следят общественные наблюдатели.

Член избирательной комиссии регистрирует участницу голосования по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №727 во Владивостоке
6 из 17

За порядком на избирательных участках следят общественные наблюдатели.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

Желающие стать общественными наблюдателями подали более 440 тысяч заявок.

Бюллетени для голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №209 в Чите
7 из 17

Желающие стать общественными наблюдателями подали более 440 тысяч заявок.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

Наблюдать за голосованием вызвались также иностранные депутаты, представители политических партий, общественные деятели и журналисты.

Член избирательной комиссии регистрирует участницу голосования по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №209 в Чите
8 из 17

Наблюдать за голосованием вызвались также иностранные депутаты, представители политических партий, общественные деятели и журналисты.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

В ЦИК отметили, что система полностью готова к голосованию: все бюллетени и средства защиты на месте.

Участники голосования по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №1008 в селе Ненашево Тульской области
9 из 17

В ЦИК отметили, что система полностью готова к голосованию: все бюллетени и средства защиты на месте.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Все участковые комиссии — а их более 96 тысяч — приступили к работе.

Женщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №1503 в Новосибирске
10 из 17

Все участковые комиссии — а их более 96 тысяч — приступили к работе.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Проголосовать можно в любой день с 25 июня по 1 июля.

Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в городах России
11 из 17

Проголосовать можно в любой день с 25 июня по 1 июля.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Достаточно прийти на участок или известить избирком о желании проголосовать вне помещения.

Выездное голосование по внесению поправок в Конституцию РФ на придомовой территории в Новосибирске
12 из 17

Достаточно прийти на участок или известить избирком о желании проголосовать вне помещения.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Избирательные участки открыты с 10:00 до 20:00.

Женщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №1503 в Новосибирске
13 из 17

Избирательные участки открыты с 10:00 до 20:00.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк

Зампред Совета безопасности, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев проголосовал на участке в гимназии № 1448 на улице Довженко.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев во время голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в московской гимназии №1448
14 из 17

Зампред Совета безопасности, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев проголосовал на участке в гимназии № 1448 на улице Довженко.

© РИА Новости / Екатерина Штукина
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В Москве открыты 3,6 тысячи избирательных участков, на всех ведется видеонаблюдение.

Женщина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке на Курском вокзале в Москве. Голосование продлится с 25 июня по 1 июля
15 из 17

В Москве открыты 3,6 тысячи избирательных участков, на всех ведется видеонаблюдение.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Кроме того, Москва и Нижегородская область стали двумя пилотными регионами, где можно проголосовать дистанционно.

Женщина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке № 145 в Москве
16 из 17

Кроме того, Москва и Нижегородская область стали двумя пилотными регионами, где можно проголосовать дистанционно.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Поправки в Конституцию вступят в силу, только если граждане их поддержат.

Мужчина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке No 145 в Москве
17 из 17

Поправки в Конституцию вступят в силу, только если граждане их поддержат.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
1 из 17

Первыми начали голосовать жители Дальнего Востока. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко пришел на избирательный участок № 727 во Владивостоке вместе с супругой.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
2 из 17

Голосование проводится с соблюдением санитарных требований.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
3 из 17

На участках оборудованы места для дезинфекции рук, пункты контроля температуры, на входе размещены дезинфекционные коврики.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
4 из 17

Пациенты больниц могут проголосовать по поправкам, если в медучреждении созданы временная комиссия и участок.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
5 из 17

Медицинский работник принимает участие в голосовании по поправкам в Конституцию на избирательном участке в Приморском краевом перинатальном центре во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
6 из 17

За порядком на избирательных участках следят общественные наблюдатели.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
7 из 17

Желающие стать общественными наблюдателями подали более 440 тысяч заявок.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
8 из 17

Наблюдать за голосованием вызвались также иностранные депутаты, представители политических партий, общественные деятели и журналисты.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
9 из 17

В ЦИК отметили, что система полностью готова к голосованию: все бюллетени и средства защиты на месте.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
10 из 17

Все участковые комиссии — а их более 96 тысяч — приступили к работе.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
11 из 17

Проголосовать можно в любой день с 25 июня по 1 июля.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
12 из 17

Достаточно прийти на участок или известить избирком о желании проголосовать вне помещения.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
13 из 17

Избирательные участки открыты с 10:00 до 20:00.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
14 из 17

Зампред Совета безопасности, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев проголосовал на участке в гимназии № 1448 на улице Довженко.

© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
15 из 17

В Москве открыты 3,6 тысячи избирательных участков, на всех ведется видеонаблюдение.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
16 из 17

Кроме того, Москва и Нижегородская область стали двумя пилотными регионами, где можно проголосовать дистанционно.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
17 из 17

Поправки в Конституцию вступят в силу, только если граждане их поддержат.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
5000019
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Голосование по поправкам в КонституциюНиколай БулаевКонституция РФПолитика
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invisibleworld
1600003
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