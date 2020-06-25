Более 96 тысяч комиссий начали работу в первый день голосования в России

"Сегодня приступили к работе все участковые избирательные комиссии.... более 96 тысяч комиссий приступили к работе. Абсолютное большинство из них приступили к работе с 8 часов утра, и пошли первые избиратели", - сказал Булаев ходе заседания рабочей группы по поправкам к конституции.

На этой неделе Путин в очередной раз подтвердил, что поправки вступят в силу, только если граждане их поддержат. Президент подчеркнул, что "именно воля народа принципиально важна для того, чтобы обеспечить надёжные условия для уверенного, динамичного, долгосрочного развития страны на годы и десятилетия вперёд".