https://ria.ru/20200625/1573449462.html
Рабочая группа попросила сообщать об отказах оплатить выходной 1 июля
Рабочая группа по поправкам к конституции будет отслеживать соблюдение трудовых и избирательных прав россиян в ходе общероссийского голосования и просит... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T10:54
2020-06-25T10:54
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
павел крашенинников
госдума рф
владимир путин
общество
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конституция рф, павел крашенинников, госдума рф, владимир путин, общество
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости.
Рабочая группа по поправкам к конституции будет отслеживать соблюдение трудовых и избирательных прав россиян в ходе общероссийского голосования и просит сообщать о случаях нарушений, например, об отказах работодателей оплачивать выходной день 1 июля, сообщил сопредседатель группы, депутат ГД Павел Крашенинников
.
В ходе заседания рабочей группы Крашенинников отметил, что периодически граждане направляют вопросы по поводу соблюдения трудовых и избирательных прав, оплаты выходного дня.
"Я хочу сказать, что у нас есть положения, защищающие избирательные и трудовые права, по поводу выходного дня, по поводу фальсификаций, вбросов и других нарушений голосования. У нас существует законодательство достаточно четкое и понятное... Так что мы здесь на страже стоим. Смотрим, если такие есть нарушения, в том числе и к нам обращайтесь, мы будем эти вопросы отслеживать", - сказал Крашенинников.
Он напомнил, что в Трудовом кодексе РФ говорится об оплате нерабочего дня. Если в каких-то ситуациях выходной не будет оплачен, то это может привести к уголовному преследованию, уточнил он. Ряд мер ответственности прописаны и в избирательном законодательстве, отметил Крашенинников.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин
объявил, что голосование пройдет 1 июля. При этом было принято решение, что фактически граждане РФ могут голосовать в течение семи дней: с 25 июня по 1 июля.