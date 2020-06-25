Рабочая группа попросила сообщать об отказах оплатить выходной 1 июля

"Я хочу сказать, что у нас есть положения, защищающие избирательные и трудовые права, по поводу выходного дня, по поводу фальсификаций, вбросов и других нарушений голосования. У нас существует законодательство достаточно четкое и понятное... Так что мы здесь на страже стоим. Смотрим, если такие есть нарушения, в том числе и к нам обращайтесь, мы будем эти вопросы отслеживать", - сказал Крашенинников.