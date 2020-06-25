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Назван первый признак сахарного диабета
Врач-эндокринолог Надежда Максимова рассказала, как определить вероятность развития диабета на ранней стадии. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T16:26
диабет
здоровье
общество
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Первый признак это жажда и частые мочеиспускание,и не только люди с большим весом но и худые тоже ,наследственно тоже есть диабет
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
диабет, здоровье, общество

Назван первый признак сахарного диабета

10:54 25.06.2020 (обновлено: 16:26 25.06.2020)
35588
© Depositphotos / AnettaИзмерение сахара в крови
Измерение сахара в крови
© Depositphotos / Anetta
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Врач-эндокринолог Надежда Максимова рассказала, как определить вероятность развития диабета на ранней стадии.
У медиков, как пояснила Максимова, есть понятие преддиабета — состояния, при котором уровень глюкозы в крови выше нормы, но не настолько, чтобы считать это сахарным диабетом.

"Один из 13 взрослых людей имеет преддиабет, а каждый шестой ребенок рожден от матери, которая во время беременности имела высокую глюкозу в крови, — и в 84 процентах случаев повышение уровня глюкозы было ассоциировано с диабетом. Эти состояния сопряжены с высоким риском развития сахарного диабета второго типа в дальнейшем", — сказала врач в интервью "Комсомольской правде".

Диагностированный преддиабет Максимова назвала сигналом SOS от организма. По ее словам, повышенный уровень сахара в крови не обязательно приведет к развитию болезни, но чтобы избежать этого, следует изменить образ жизни и питания.
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Среди основных факторов риска выделяются избыточная масса тела и гиподинамия. Понять, в какой человек форме, поможет индекс массы тела. Он рассчитывается либо вручную — для этого нужно вес (в килограммах) поделить на рост (в метрах) в квадрате, либо в специальных онлайн-калькуляторах.
К другим факторам развития диабета относятся повышенный уровень холестерина, артериальная гипертензия (стойкое повышение давления выше 140/90 миллиметров ртутного столба). Контроль показателей давления, сахара и триглицеридов в совокупности с умеренной физической нагрузкой в большинстве случаев позволяют предотвратить преддиабет и саму болезнь, подчеркнула врач.
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ДиабетЗдоровьеОбщество
Популярные комментарии
Первый признак это жажда и частые мочеиспускание,и не только люди с большим весом но и худые тоже ,наследственно тоже есть диабет
25 июня, 11:55
AAllaneporada
1000000
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