Назван первый признак сахарного диабета

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Врач-эндокринолог Надежда Максимова рассказала, как определить вероятность развития Врач-эндокринолог Надежда Максимова рассказала, как определить вероятность развития диабета на ранней стадии.

У медиков, как пояснила Максимова, есть понятие преддиабета — состояния, при котором уровень глюкозы в крови выше нормы, но не настолько, чтобы считать это сахарным диабетом.

"Один из 13 взрослых людей имеет преддиабет, а каждый шестой ребенок рожден от матери, которая во время беременности имела высокую глюкозу в крови, — и в 84 процентах случаев повышение уровня глюкозы было ассоциировано с диабетом. Эти состояния сопряжены с высоким риском развития сахарного диабета второго типа в дальнейшем", — сказала врач в интервью " Комсомольской правде ".

Диагностированный преддиабет Максимова назвала сигналом SOS от организма. По ее словам, повышенный уровень сахара в крови не обязательно приведет к развитию болезни, но чтобы избежать этого, следует изменить образ жизни и питания.

Среди основных факторов риска выделяются избыточная масса тела и гиподинамия. Понять, в какой человек форме, поможет индекс массы тела. Он рассчитывается либо вручную — для этого нужно вес (в килограммах) поделить на рост (в метрах) в квадрате, либо в специальных онлайн-калькуляторах.