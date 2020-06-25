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В Сыктывкаре локализовали пожар в гараже
Крупный пожар в Сыктывкаре, где горит гараж, удалось локализовать на площади 3000 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T10:50
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сыктывкар
происшествия
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РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сыктывкар, происшествия

В Сыктывкаре локализовали пожар в гараже

10:50 25.06.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Крупный пожар в Сыктывкаре, где горит гараж, удалось локализовать на площади 3000 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось о возгорании в Сыктывкаре по адресу Ухтинское шоссе, 84/2 кровли здания, которое сейчас используется как гараж, на площади 700 квадратных метров.
"Пожар на кровле здания локализован на площади 3000 квадратных метров. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
По данным МЧС, в тушении пожара задействованы 43 человека и 15 единиц техники.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СыктывкарПроисшествия
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