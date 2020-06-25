В Сыктывкаре локализовали пожар в гараже

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Крупный пожар в Крупный пожар в Сыктывкаре , где горит гараж, удалось локализовать на площади 3000 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Ранее сообщалось о возгорании в Сыктывкаре по адресу Ухтинское шоссе, 84/2 кровли здания, которое сейчас используется как гараж, на площади 700 квадратных метров.

"Пожар на кровле здания локализован на площади 3000 квадратных метров. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.