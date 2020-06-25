В Крыму рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом

Он также сообщил о смерти одного пациента, инфицированного COVID-19, от нарушения мозгового кровообращения. Лясковский отметил, что смерть человека, предварительно, с коронавирусом не связна. Всего на утро четверга в Крыму скончались 25 пациентов, инфицированных коронавирусом. Подтверждена смерть от COVID-19 у восьми из них.