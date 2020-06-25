В Крыму рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Состояние 11 пациентов с диагнозом "коронавирус" в Крыму тяжелое, они находятся в реанимации, сообщил заместитель министра здравоохранения региона Антон Лясковский.
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил о семи положительных тестах на коронавирус, полученных за прошедшие сутки.
"Всего продолжают лечение 181 человек, выписано с начала периода 434 человека, в том числе пять за последние сутки. 11 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации горбольницы Симферополя номер семь, из них двое - на инвазивной ИВЛ, один - на неинвазивной ИВЛ. Восемь человек - на кислородной поддержке", - сообщил Лясковский.
Он также сообщил о смерти одного пациента, инфицированного COVID-19, от нарушения мозгового кровообращения. Лясковский отметил, что смерть человека, предварительно, с коронавирусом не связна. Всего на утро четверга в Крыму скончались 25 пациентов, инфицированных коронавирусом. Подтверждена смерть от COVID-19 у восьми из них.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.