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Распространение нового коронавируса
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В Крыму рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом
Состояние 11 пациентов с диагнозом "коронавирус" в Крыму тяжелое, они находятся в реанимации, сообщил заместитель министра здравоохранения региона Антон... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T10:50
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей аксенов (политик), здоровье - общество, симферополь, общество

В Крыму рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом

10:50 25.06.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрым
Крым
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крым. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Состояние 11 пациентов с диагнозом "коронавирус" в Крыму тяжелое, они находятся в реанимации, сообщил заместитель министра здравоохранения региона Антон Лясковский.
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил о семи положительных тестах на коронавирус, полученных за прошедшие сутки.
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"Всего продолжают лечение 181 человек, выписано с начала периода 434 человека, в том числе пять за последние сутки. 11 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации горбольницы Симферополя номер семь, из них двое - на инвазивной ИВЛ, один - на неинвазивной ИВЛ. Восемь человек - на кислородной поддержке", - сообщил Лясковский.
Он также сообщил о смерти одного пациента, инфицированного COVID-19, от нарушения мозгового кровообращения. Лясковский отметил, что смерть человека, предварительно, с коронавирусом не связна. Всего на утро четверга в Крыму скончались 25 пациентов, инфицированных коронавирусом. Подтверждена смерть от COVID-19 у восьми из них.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСергей Аксенов (политик)Здоровье - ОбществоСимферопольОбщество
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