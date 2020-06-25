https://ria.ru/20200625/1573448863.html
Элизабет Мосс готовится к войне в тизере нового сезона "Рассказ служанки"
На YouTube-канале видеосервиса Hulu опубликовали тизер четвертого сезона сериала "Рассказ служанки", основанного на одноименном романе Маргарет Этвуд. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T11:23
2020-06-25T11:23
маргарет этвуд
элизабет мосс
кино и сериалы
новости культуры
культура
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
маргарет этвуд, элизабет мосс, кино и сериалы, новости культуры
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. На YouTube-канале видеосервиса Hulu опубликовали тизер четвертого сезона сериала "Рассказ служанки", основанного на одноименном романе Маргарет Этвуд.
В коротком ролике показывают кадры из прошлого сезона, совмещая их с фрагментами из новых сцен. Ранее бывшая служанка Джун Осборн (Элизабет Мосс) возглавила восстание, чтобы спасти детей тоталитарного государства Галаад. Теперь главная героиня, судя по всему, планирует разрушить правительственную структуру и изменить порядки в этой стране раз и навсегда.
В сериале снимаются Ивонн Страховски, Энн Дауд, Джозеф Файнс, Брэдли Уитфорд и другие.
Ожидается, что премьера четвертого сезона шоу, в который войдет десять серий, состоится
не раньше 2021 года.