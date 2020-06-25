Элизабет Мосс готовится к войне в тизере нового сезона "Рассказ служанки"

В коротком ролике показывают кадры из прошлого сезона, совмещая их с фрагментами из новых сцен. Ранее бывшая служанка Джун Осборн (Элизабет Мосс) возглавила восстание, чтобы спасти детей тоталитарного государства Галаад. Теперь главная героиня, судя по всему, планирует разрушить правительственную структуру и изменить порядки в этой стране раз и навсегда.