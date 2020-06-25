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Элизабет Мосс готовится к войне в тизере нового сезона "Рассказ служанки"
На YouTube-канале видеосервиса Hulu опубликовали тизер четвертого сезона сериала "Рассказ служанки", основанного на одноименном романе Маргарет Этвуд. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T11:23
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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маргарет этвуд, элизабет мосс, кино и сериалы, новости культуры

Элизабет Мосс готовится к войне в тизере нового сезона "Рассказ служанки"

11:23 25.06.2020
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. На YouTube-канале видеосервиса Hulu опубликовали тизер четвертого сезона сериала "Рассказ служанки", основанного на одноименном романе Маргарет Этвуд.
В коротком ролике показывают кадры из прошлого сезона, совмещая их с фрагментами из новых сцен. Ранее бывшая служанка Джун Осборн (Элизабет Мосс) возглавила восстание, чтобы спасти детей тоталитарного государства Галаад. Теперь главная героиня, судя по всему, планирует разрушить правительственную структуру и изменить порядки в этой стране раз и навсегда.
В сериале снимаются Ивонн Страховски, Энн Дауд, Джозеф Файнс, Брэдли Уитфорд и другие.
Ожидается, что премьера четвертого сезона шоу, в который войдет десять серий, состоится не раньше 2021 года.
Кадр из сериала Проклятая
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КультураМаргарет ЭтвудЭлизабет МоссКино и сериалыНовости культуры
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