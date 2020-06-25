Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200625/1573448775.html
В Афганистане число заразившихся коронавирусом превысило 30 тысяч
Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Афганистане превысило 30 тысяч, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на министерство здравоохранения... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T10:47
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
афганистан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1400x0_80_0_0_61a83fa8ca49e79a37fef36d7dbdf784.jpg
афганистан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1400x0_80_0_0_61a83fa8ca49e79a37fef36d7dbdf784.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_172:0:2903:2048_1400x0_80_0_0_e4899611eb81f44d3bc23b7cc365cd94.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_365:0:2413:2048_1400x0_80_0_0_3fb91490d68e0938afda16785dd5fb54.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, афганистан, в мире

В Афганистане число заразившихся коронавирусом превысило 30 тысяч

10:47 25.06.2020
91
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Афганистане превысило 30 тысяч, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
По данным минздрава, за все время коронавирусом в Афганистане заразились 30 175 человек.
За последние 24 часа медики зарегистрировали 460 новых случаев заражения и 36 летальных исходов. Число выздоровевших за сутки составило 305 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заражения, свыше 473 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
000100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗАфганистанВ мире
Рекомендуем
Афганистан
В Афганистане при взрыве мины погибли шесть человек
Американские военные на учениях в Польше. Март 2019
Эксперт прокомментировал планы переброски в Польшу ядерного оружия США
Врачи
Covindex за прошлую неделю снизился на 2,5 пункта
Полиция в Афганистане
В Афганистане при атаке погибли четверо полицейских
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
В Афганистане талибы атаковали сотрудников служб безопасности
Памятник бывшему вице-президенту США и идеологу рабовладельческой политики Джону Кэлхуну демонтировали в Чарлстон, штат Южная Каролина
В Чарлстоне демонтировали памятник теоретику рабства Кэлхуну
Врачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
В центре "Вороновское" лечатся более 190 пациентов с COVID-19
Медик выходит из машины скорой помощи
Наибольшее число случаев заболевания COVID-19 за сутки выявили в Москве
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Президент Сенегала ушел на карантин после контакта с больным COVID-19
Крым
В Крыму рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом
Американские военные на юго-востоке Афганистана
В Афганистане при атаке погибли девять сотрудников сил безопасности
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Африке число заразившихся коронавирусом превысило 330 тысяч
Школьные рюкзаки
В Польше в сентябре откроют школы
Тестирование на коронавирус
На Украине число выявленных случаев коронавируса выросло до 40 008
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Госдеп оценил число боевиков ИГ* в Сирии, Ираке и Афганистане
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:38В МИД Японии рассказали о переговорах с Россией
08:34Из Владивостока впервые за долгое время запустят рейсы в Сочи и Крым
08:30Российские виноделы попросили преференций
08:30Греческий политик считает, что статья Путина касается не только историков
08:26В Узбекистане выявили 238 новых случаев заражения коронавирусом
08:19Более 260 населенных пунктов Украины остаются подтопленными
08:15В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 132 пациента от COVID-19
08:13Житель Новосибирска ехал на дачу в вагоне с углем, но оказался в Кузбассе
08:09Новейший лазерный резак для водолазов покажут на форуме "Армия-2020"
08:04Внешность кота Матроскина изменится в новом сезоне "Простоквашино"
07:59В Москве в пятницу ожидается солнечная погода без осадков
07:56Минздрав предложил отложить новые правила получения справок для водителей
07:50Общая явка на электронное голосование по конституции составляет 49,5%
07:34Коронавирус за последние сутки выявили еще у 44 жителей Кузбасса
07:32В Киргизии число случаев инфицирования COVID-19 превысило 4,2 тысячи
07:23Добровольцы рассказали о самочувствии после вакцинации от COVID-19
07:14СМИ: в КНДР не было антиамериканских митингов в годовщину Корейской войны
07:12В Индии число выявленных случаев коронавируса приблизилось к 500 тысячам
07:10Гейтс предупредил о риске неэффективности вакцины от COVID-19
07:06Президент Бразилии допустил, что уже переболел коронавирусом
Лента новостейМолния