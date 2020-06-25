Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200625/1573448716.html
Covindex за прошлую неделю снизился на 2,5 пункта
Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, за неделю с 15 по 21 июня снизился... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T10:46
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529631_0:378:2970:2048_1400x0_80_0_0_564afdf290d5d40272425a8cfd381f42.jpg
https://ria.ru/20200624/1573432359.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529631_0:378:2970:2048_1400x0_80_0_0_564afdf290d5d40272425a8cfd381f42.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529631_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_31de79040974b944cedd6e0d9c8972fe.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529631_244:0:2292:2048_1400x0_80_0_0_14541c28a4be870ffd688df5c438836c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, россия, общество

Covindex за прошлую неделю снизился на 2,5 пункта

10:46 25.06.2020
135
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи
Врачи
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врачи. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, за неделю с 15 по 21 июня снизился на 2,5 пункта - до 77,7 пункта.
Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их "символами" пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.
По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.
На прошлой неделе средний чек вырос только при покупке туалетной бумаги (на 1,9% - до 55 рублей) и кускового мыла (на 1,4% - до 70 рублей), при покупке перчаток сохранился на прежнем уровне - 100 рублей. Средний чек по остальным товарам снизился, сильнее всего - при покупке медицинских масок (на 14,2% - до 121 рубля), далее следуют антисептики (на 3,7% - до 515 рублей), лимоны (на 1,7% - до 59 рублей) и гречка (на 1,2% - до 81 рубля).
Врач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
24 июня, 20:26Распространение нового коронавируса
ВОЗ спрогнозировала десять миллионов зараженных коронавирусом
Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей снизился на 2,5 пункта - до 77,7 пункта.
В этом индексе вес всех товаров равный, если же рассмотреть средний чек набора из них, то его динамика сильнее зависит от дорогих товаров, в данном случае тон задали маски и антисептики. "Средний чек такого набора за неделю 15-21 июня составил 1001 рубль, в то время как неделей ранее был 1041 рубль. Снижение величины среднего чека за неделю составило 3,8% (на 40 рублей). При этом средний рост объемов продаж за неделю составил 5%", - подсчитали аналитики "Платформы ОФД".
При этом суммарные продажи в денежном выражении всех товаров "коронавирусного набора" выросли: медицинских масок на 13%, мыла - на 7%, гречки - на 5%, туалетной бумаги - на 4%, антисептиков - на 3%, перчаток и лимонов - на 1%. Такой рост при снижении среднего чека объясняется тем, что в условиях снятия ограничений россияне ходят в магазины чаще, но делать покупки с большим запасом уже не нужно.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
Рекомендуем
Медик выходит из машины скорой помощи
Наибольшее число случаев заболевания COVID-19 за сутки выявили в Москве
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
В России за сутки 6342 человека выздоровели от COVID-19
Флажки с символикой голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
Мосгоризбирком объяснил исключение ряда избирателей из списков
Американские военные на учениях в Польше. Март 2019
Эксперт прокомментировал планы переброски в Польшу ядерного оружия США
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Афганистане число заразившихся коронавирусом превысило 30 тысяч
Крым
В Крыму рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом
Фельдшеры скорой медицинской помощи подстанции № 34 в Москве во время выезда к пациенту с подозрением на коронавирус
В России выявили 7113 новых случаев заражения коронавирусом
Врачи в коридоре
За сутки в России умерли 92 пациента с коронавирусом
Врач скорой помощи
В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с коронавирусом в России
Москва
В Москве отметили снижение прироста новых случаев коронавируса
Измерение сахара в крови
Назван первый признак сахарного диабета
Врачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
В центре "Вороновское" лечатся более 190 пациентов с COVID-19
Медицинские работники несут пациента, доставленного в больницу Columbus Covid 2 в Риме
ВОЗ заявила о новом всплеске коронавируса в Европе
Палата во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Красногорске
Россия поднялась на 12-е место в мире по числу смертей из-за COVID-19
Пассажиры, прибывшие рейсом Аэрофлота из Нью-Йорка, выходят из зоны таможенного контроля в терминале F Международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина
IATA предлагает заменить карантин прибывших авиапассажиров тестированием
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:38В МИД Японии рассказали о переговорах с Россией
08:34Из Владивостока впервые за долгое время запустят рейсы в Сочи и Крым
08:30Российские виноделы попросили преференций
08:30Греческий политик считает, что статья Путина касается не только историков
08:26В Узбекистане выявили 238 новых случаев заражения коронавирусом
08:19Более 260 населенных пунктов Украины остаются подтопленными
08:15В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 132 пациента от COVID-19
08:13Житель Новосибирска ехал на дачу в вагоне с углем, но оказался в Кузбассе
08:09Новейший лазерный резак для водолазов покажут на форуме "Армия-2020"
08:04Внешность кота Матроскина изменится в новом сезоне "Простоквашино"
07:59В Москве в пятницу ожидается солнечная погода без осадков
07:56Минздрав предложил отложить новые правила получения справок для водителей
07:50Общая явка на электронное голосование по конституции составляет 49,5%
07:34Коронавирус за последние сутки выявили еще у 44 жителей Кузбасса
07:32В Киргизии число случаев инфицирования COVID-19 превысило 4,2 тысячи
07:23Добровольцы рассказали о самочувствии после вакцинации от COVID-19
07:14СМИ: в КНДР не было антиамериканских митингов в годовщину Корейской войны
07:12В Индии число выявленных случаев коронавируса приблизилось к 500 тысячам
07:10Гейтс предупредил о риске неэффективности вакцины от COVID-19
07:06Президент Бразилии допустил, что уже переболел коронавирусом
Лента новостейМолния