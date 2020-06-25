Covindex за прошлую неделю снизился на 2,5 пункта

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, за неделю с 15 по 21 июня снизился на 2,5 пункта - до 77,7 пункта.

Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их "символами" пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.

По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.

На прошлой неделе средний чек вырос только при покупке туалетной бумаги (на 1,9% - до 55 рублей) и кускового мыла (на 1,4% - до 70 рублей), при покупке перчаток сохранился на прежнем уровне - 100 рублей. Средний чек по остальным товарам снизился, сильнее всего - при покупке медицинских масок (на 14,2% - до 121 рубля), далее следуют антисептики (на 3,7% - до 515 рублей), лимоны (на 1,7% - до 59 рублей) и гречка (на 1,2% - до 81 рубля).

Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей снизился на 2,5 пункта - до 77,7 пункта.

В этом индексе вес всех товаров равный, если же рассмотреть средний чек набора из них, то его динамика сильнее зависит от дорогих товаров, в данном случае тон задали маски и антисептики. "Средний чек такого набора за неделю 15-21 июня составил 1001 рубль, в то время как неделей ранее был 1041 рубль. Снижение величины среднего чека за неделю составило 3,8% (на 40 рублей). При этом средний рост объемов продаж за неделю составил 5%", - подсчитали аналитики "Платформы ОФД".

При этом суммарные продажи в денежном выражении всех товаров "коронавирусного набора" выросли: медицинских масок на 13%, мыла - на 7%, гречки - на 5%, туалетной бумаги - на 4%, антисептиков - на 3%, перчаток и лимонов - на 1%. Такой рост при снижении среднего чека объясняется тем, что в условиях снятия ограничений россияне ходят в магазины чаще, но делать покупки с большим запасом уже не нужно.