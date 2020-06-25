В ЦИК рассказали о ходе голосования по поправкам к Конституции

Женщина голосует по поправкам к Конституции на избирательном участке № 145 в Москве

Женщина голосует по поправкам к Конституции на избирательном участке № 145 в Москве

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Первый день голосования по поправкам к Конституции проходит без сбоев, заявил заместитель председателя ЦИК Первый день голосования по поправкам к Конституции проходит без сбоев, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев на заседании рабочей группы.

"Сегодня система полностью готова к работе. <…> Мы не видим сбоев, все бюллетени на месте, все средства защиты на месте", — сказал он.

Булаев добавил, что все участковые комиссии — а их более 96 тысяч — приступили к работе, на участки уже пришли первые избиратели.

Однако позже стало известно о сбое на сайте для дистанционного электронного голосования. Как пояснил член ЦИК Антон Лопатин, пик нагрузки был вызван тем, что жители Москвы и Нижегородской области сразу пошли голосовать. Сейчас работу сайта восстановили, добавил он.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции первоначально назначили на 22 апреля, но из-за эпидемии коронавируса его пришлось перенести на 1 июля. Причем проголосовать можно и заранее — в любой день с 25 по 30 июня. Для этого не потребуется никакого заявления: достаточно просто прийти на участок или известить избирком о желании проголосовать вне помещения.

Жители Москвы и Нижегородской области могут выразить свое мнение дистанционно — в этих регионах организовано электронное голосование. Проголосовать можно с 25 по 30 июня, но для этого нужно было до 21 июня подать заявление через портал госуслуг или mos.ru.