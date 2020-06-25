В ЦИК рассказали о ходе голосования по поправкам к Конституции

Первыми начали голосовать жители Дальнего Востока. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко пришел на избирательный участок № 727 во Владивостоке вместе с супругой.
Первыми начали голосовать жители Дальнего Востока. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко пришел на избирательный участок № 727 во Владивостоке вместе с супругой.
Голосование проводится с соблюдением санитарных требований.
Голосование проводится с соблюдением санитарных требований.
На участках оборудованы места для дезинфекции рук, пункты контроля температуры, на входе размещены дезинфекционные коврики.
На участках оборудованы места для дезинфекции рук, пункты контроля температуры, на входе размещены дезинфекционные коврики.
Пациенты больниц могут проголосовать по поправкам, если в медучреждении созданы временная комиссия и участок.
Пациенты больниц могут проголосовать по поправкам, если в медучреждении созданы временная комиссия и участок.
Медицинский работник принимает участие в голосовании по поправкам в Конституцию на избирательном участке в Приморском краевом перинатальном центре во Владивостоке.
Медицинский работник принимает участие в голосовании по поправкам в Конституцию на избирательном участке в Приморском краевом перинатальном центре во Владивостоке.
За порядком на избирательных участках следят общественные наблюдатели.
За порядком на избирательных участках следят общественные наблюдатели.
Желающие стать общественными наблюдателями подали более 440 тысяч заявок.
Желающие стать общественными наблюдателями подали более 440 тысяч заявок.
Наблюдать за голосованием вызвались также иностранные депутаты, представители политических партий, общественные деятели и журналисты.
Наблюдать за голосованием вызвались также иностранные депутаты, представители политических партий, общественные деятели и журналисты.
В ЦИК отметили, что система полностью готова к голосованию: все бюллетени и средства защиты на месте.
В ЦИК отметили, что система полностью готова к голосованию: все бюллетени и средства защиты на месте.
Все участковые комиссии — а их более 96 тысяч — приступили к работе.
Все участковые комиссии — а их более 96 тысяч — приступили к работе.
Проголосовать можно в любой день с 25 июня по 1 июля.
Проголосовать можно в любой день с 25 июня по 1 июля.
Достаточно прийти на участок или известить избирком о желании проголосовать вне помещения.
Достаточно прийти на участок или известить избирком о желании проголосовать вне помещения.
Избирательные участки открыты с 10:00 до 20:00.
Избирательные участки открыты с 10:00 до 20:00.
Зампред Совета безопасности, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев проголосовал на участке в гимназии № 1448 на улице Довженко.
Зампред Совета безопасности, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев проголосовал на участке в гимназии № 1448 на улице Довженко.
В Москве открыты 3,6 тысячи избирательных участков, на всех ведется видеонаблюдение.
В Москве открыты 3,6 тысячи избирательных участков, на всех ведется видеонаблюдение.
Кроме того, Москва и Нижегородская область стали двумя пилотными регионами, где можно проголосовать дистанционно.
Кроме того, Москва и Нижегородская область стали двумя пилотными регионами, где можно проголосовать дистанционно.
Поправки в Конституцию вступят в силу, только если граждане их поддержат.
Поправки в Конституцию вступят в силу, только если граждане их поддержат.
Первыми начали голосовать жители Дальнего Востока. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко пришел на избирательный участок № 727 во Владивостоке вместе с супругой.
Голосование проводится с соблюдением санитарных требований.
На участках оборудованы места для дезинфекции рук, пункты контроля температуры, на входе размещены дезинфекционные коврики.
Пациенты больниц могут проголосовать по поправкам, если в медучреждении созданы временная комиссия и участок.
Медицинский работник принимает участие в голосовании по поправкам в Конституцию на избирательном участке в Приморском краевом перинатальном центре во Владивостоке.
За порядком на избирательных участках следят общественные наблюдатели.
Желающие стать общественными наблюдателями подали более 440 тысяч заявок.
Наблюдать за голосованием вызвались также иностранные депутаты, представители политических партий, общественные деятели и журналисты.
В ЦИК отметили, что система полностью готова к голосованию: все бюллетени и средства защиты на месте.
Все участковые комиссии — а их более 96 тысяч — приступили к работе.
Проголосовать можно в любой день с 25 июня по 1 июля.
Достаточно прийти на участок или известить избирком о желании проголосовать вне помещения.
Избирательные участки открыты с 10:00 до 20:00.
Зампред Совета безопасности, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев проголосовал на участке в гимназии № 1448 на улице Довженко.
В Москве открыты 3,6 тысячи избирательных участков, на всех ведется видеонаблюдение.
Кроме того, Москва и Нижегородская область стали двумя пилотными регионами, где можно проголосовать дистанционно.
Поправки в Конституцию вступят в силу, только если граждане их поддержат.