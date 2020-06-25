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Наибольшее число случаев заболевания COVID-19 за сутки выявили в Москве
Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки отмечено в Москве - 885, Подмосковье - 467, Ханты-Мансийском автономном округе - 319, сообщили журналистам в... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T10:41
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

Наибольшее число случаев заболевания COVID-19 за сутки выявили в Москве

10:41 25.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой помощи
Медик выходит из машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медик выходит из машины скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки отмечено в Москве - 885, Подмосковье - 467, Ханты-Мансийском автономном округе - 319, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: Москва 885, Московская область 467, Ханты-Мансийский АО 319", - говорится в сообщении.
Также 221 случай зафиксирован в Санкт-Петербурге, 217 в Нижегородской области, 209 - в Иркутской области.
Наименьшее число случаев за сутки отмечено в Чечне - девять, Крыму - восемь, Еврейской автономной области - четыре.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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