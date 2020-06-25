https://ria.ru/20200625/1573448230.html
Наибольшее число случаев заболевания COVID-19 за сутки выявили в Москве
Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки отмечено в Москве - 885, Подмосковье - 467, Ханты-Мансийском автономном округе - 319, сообщили журналистам в... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T10:41
2020-06-25T10:41
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337711_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_b07a721ffdf718943320d6a03b9c4c2e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество