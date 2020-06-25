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В центре "Вороновское" лечатся более 190 пациентов с COVID-19
Более 190 пациентов московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" лечатся от новой коронавирусной инфекции, сообщил главврач центра Сергей РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T10:40
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сергей переходов (врач)
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сергей переходов (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество

В центре "Вороновское" лечатся более 190 пациентов с COVID-19

10:40 25.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
Врачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Более 190 пациентов московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" лечатся от новой коронавирусной инфекции, сообщил главврач центра Сергей Переходов.

"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 25 июня состоит на лечении 191 пациент. Из них: с диагнозом пневмония – 191, подтверждённых с COVID – 191, с кислородной поддержкой – 126, на ИВЛ – 11, на ЭКМО – 1", - написал он в Facebook.

Главврач подчеркнул, что за сутки поступили два пациента, выписаны трое.
"Вчера умерла женщина в возрасте 83 лет с положительным COVID", - добавил Переходов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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