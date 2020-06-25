В центре "Вороновское" лечатся более 190 пациентов с COVID-19

"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 25 июня состоит на лечении 191 пациент. Из них: с диагнозом пневмония – 191, подтверждённых с COVID – 191, с кислородной поддержкой – 126, на ИВЛ – 11, на ЭКМО – 1", - написал он в Facebook.