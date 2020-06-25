В Чарлстоне демонтировали памятник теоретику рабства Кэлхуну

Как сообщается, работа по демонтажу памятника, установленного на центральной площади города, началась в среду и продолжалась большую часть дня.

Ранее сообщалось, что городской совет Чарлстона единогласно проголосовал за то, чтобы убрать с центральной площади Джона Кэлхуна. Статуя будет перенесена в музей или научное учреждение, дата переноса пока не называется.