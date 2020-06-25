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В Чарлстоне демонтировали памятник теоретику рабства Кэлхуну
Памятник бывшему вице-президенту США и идеологу рабовладельческой политики Джону Кэлхуну демонтировали в городе Чарлстон, штат Южная Каролина, сообщает... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T10:38
джордж флойд
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джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, эндрю джексон, христофор колумб, южная каролина, сша, округ колумбия, в мире

В Чарлстоне демонтировали памятник теоретику рабства Кэлхуну

10:38 25.06.2020
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© AP Photo / Meg KinnardПамятник бывшему вице-президенту США и идеологу рабовладельческой политики Джону Кэлхуну демонтировали в Чарлстон, штат Южная Каролина
Памятник бывшему вице-президенту США и идеологу рабовладельческой политики Джону Кэлхуну демонтировали в Чарлстон, штат Южная Каролина
© AP Photo / Meg Kinnard
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Памятник бывшему вице-президенту США и идеологу рабовладельческой политики Джону Кэлхуну демонтировали в городе Чарлстон, штат Южная Каролина, сообщает телеканал CNN.
Как сообщается, работа по демонтажу памятника, установленного на центральной площади города, началась в среду и продолжалась большую часть дня.
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Ранее сообщалось, что городской совет Чарлстона единогласно проголосовал за то, чтобы убрать с центральной площади Джона Кэлхуна. Статуя будет перенесена в музей или научное учреждение, дата переноса пока не называется.
Ранее Трамп пригрозил десятью годами тюремного заключения за вандализм в отношении статуи седьмого президента США Эндрю Джексона, а также за повреждение церкви Святого Иоанна в Вашингтоне, округ Колумбия. Он распорядился арестовывать всех, кто пытается разрушить или совершает акты вандализма в отношении памятников и статуй на территории страны.
По всем Штатам на фоне протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции начался стихийный снос памятников южанам времен Гражданской войны. Это коснулось также статуй первооткрывателя Америки Христофора Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки.
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Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаЭндрю ДжексонХристофор КолумбЮжная КаролинаСШАОкруг КолумбияВ мире
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