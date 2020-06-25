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Голосование по поправкам в Конституцию
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Мосгоризбирком объяснил исключение ряда избирателей из списков
Мосгоризбирком разъяснил, почему некоторых избирателей в Новой Москве исключили из списков. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T10:37
голосование по поправкам в конституцию
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
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новая москва, мосгоризбирком, конституция рф, москва

Мосгоризбирком объяснил исключение ряда избирателей из списков

10:37 25.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкФлажки с символикой голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
Флажки с символикой голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Мосгоризбирком разъяснил, почему некоторых избирателей в Новой Москве исключили из списков.
Ранее в сети появилась публикация об избирателях в этих двух округах, которых исключат из списков в связи с участием в электронном голосовании либо голосованием на других участках.
"Получив информацию о включении участника голосования в список на дистанционное голосование или о прикреплении его к другому участку по месту нахождения, система автоматически направляет сведения на исключение из списка по месту жительства, а также, в случае совпадения отдельных параметров адреса – дополнительно по месту совпадения. В Новой Москве ряд адресов не имеют улицы, ряд домов не имеют квартир. Именно поэтому сведения об исключении пришли на несколько участков в Троицком округе, хотя эти люди там не числятся. Информация об этом учтена избирательными комиссиями", - сообщили в Мосгоризбиркома.
Во МГИК подчеркнули, что общее количество участников голосования в Москве от этого не изменилось.
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