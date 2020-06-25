Мосгоризбирком объяснил исключение ряда избирателей из списков

Ранее в сети появилась публикация об избирателях в этих двух округах, которых исключат из списков в связи с участием в электронном голосовании либо голосованием на других участках.

"Получив информацию о включении участника голосования в список на дистанционное голосование или о прикреплении его к другому участку по месту нахождения, система автоматически направляет сведения на исключение из списка по месту жительства, а также, в случае совпадения отдельных параметров адреса – дополнительно по месту совпадения. В Новой Москве ряд адресов не имеют улицы, ряд домов не имеют квартир. Именно поэтому сведения об исключении пришли на несколько участков в Троицком округе, хотя эти люди там не числятся. Информация об этом учтена избирательными комиссиями", - сообщили в Мосгоризбиркома.