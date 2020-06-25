В Филатовской больнице лечатся почти 430 человек с COVID-19

"Всего на лечении: 1103. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 1063. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 432. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 22. В ОРИТ: 148. На ИВЛ: 52", - написал он в Facebook.