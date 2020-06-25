Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200625/1573447737.html
В Филатовской больнице лечатся почти 430 человек с COVID-19
Более 1,1 тысячи пациентов, в том числе 432 - с подтверждённым коронавирусом, проходят лечение в Филатовской больнице в Москве, сообщил главврач учреждения... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T10:35
распространение нового коронавируса
валерий вечорко
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571977191_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_59008a02f1beab368dc3eb3321d2ed7d.jpg
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571977191_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_59008a02f1beab368dc3eb3321d2ed7d.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571977191_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_2129f60d17694b5a5ebfd052204fb98a.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571977191_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_2bd565bcde5e11132ae7403398309eba.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
валерий вечорко, москва, общество

В Филатовской больнице лечатся почти 430 человек с COVID-19

10:35 25.06.2020
106
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники входят в красную зону госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские работники входят в красную зону госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Более 1,1 тысячи пациентов, в том числе 432 - с подтверждённым коронавирусом, проходят лечение в Филатовской больнице в Москве, сообщил главврач учреждения Валерий Вечорко.

"Всего на лечении: 1103. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 1063. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 432. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 22. В ОРИТ: 148. На ИВЛ: 52", - написал он в Facebook.

Вечорко также сообщил, что за сутки выписаны 83 человека, поступило 94.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаВалерий ВечоркоМоскваОбщество
Рекомендуем
Врачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
В центре "Вороновское" лечатся более 190 пациентов с COVID-19
Врачи в коридоре
За сутки в России умерли 92 пациента с коронавирусом
Медик выходит из машины скорой помощи
Наибольшее число случаев заболевания COVID-19 за сутки выявили в Москве
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
В России за сутки 6342 человека выздоровели от COVID-19
Здание больницы в Коммунарке
В больнице в Коммунарке лечатся более 320 пациентов
Флажки с символикой голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
Мосгоризбирком объяснил исключение ряда избирателей из списков
Врачи
Covindex за прошлую неделю снизился на 2,5 пункта
Памятник бывшему вице-президенту США и идеологу рабовладельческой политики Джону Кэлхуну демонтировали в Чарлстон, штат Южная Каролина
В Чарлстоне демонтировали памятник теоретику рабства Кэлхуну
Фельдшеры скорой медицинской помощи подстанции № 34 в Москве во время выезда к пациенту с подозрением на коронавирус
В России выявили 7113 новых случаев заражения коронавирусом
Пассажирский самолет
Репатриационный рейс из Москвы в Нур-Султан отложили на сутки
Медицинские работники в отделении госпиталя COVID-19 в ГКБ №15 имени О. М. Филатова
В Филатовской больнице лечатся свыше 430 пациентов с COVID-19
Врачи в желтой зоне Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
В инфекционной больнице № 2 в Москве лечатся 145 пациентов с COVID-19
Крым
В Крыму рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом
Бетонирование фундаментной плиты реакторного здания энергоблока №2 на площадке станции замещения Курская АЭС-2
На Курской АЭС-2 изолировали около 300 строителей
Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции
В сербском Нови-Пазаре ввели режим чрезвычайного положения из-за COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:34Из Владивостока впервые за долгое время запустят рейсы в Сочи и Крым
08:30Российские виноделы попросили преференций
08:30Греческий политик считает, что статья Путина касается не только историков
08:26В Узбекистане выявили 238 новых случаев заражения коронавирусом
08:19Более 260 населенных пунктов Украины остаются подтопленными
08:15В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 132 пациента от COVID-19
08:13Житель Новосибирска ехал на дачу в вагоне с углем, но оказался в Кузбассе
08:09Новейший лазерный резак для водолазов покажут на форуме "Армия-2020"
08:04Внешность кота Матроскина изменится в новом сезоне "Простоквашино"
07:59В Москве в пятницу ожидается солнечная погода без осадков
07:56Минздрав предложил отложить новые правила получения справок для водителей
07:50Общая явка на электронное голосование по конституции составляет 49,5%
07:34Коронавирус за последние сутки выявили еще у 44 жителей Кузбасса
07:32В Киргизии число случаев инфицирования COVID-19 превысило 4,2 тысячи
07:23Добровольцы рассказали о самочувствии после вакцинации от COVID-19
07:14СМИ: в КНДР не было антиамериканских митингов в годовщину Корейской войны
07:12В Индии число выявленных случаев коронавируса приблизилось к 500 тысячам
07:10Гейтс предупредил о риске неэффективности вакцины от COVID-19
07:06Президент Бразилии допустил, что уже переболел коронавирусом
07:05В Норильске за сутки собрали 16 кубометров топливно-водяной смеси
Лента новостейМолния