В "Росатоме" оценили ситуацию с коронавирусом на площадке Белорусской АЭС

"Мы говорили в начале мая, что ситуация там требует особого внимания. Во взаимодействии с белорусским заказчиком, представителями органов власти региона и санэпидслужбой мы провели комплекс мероприятий. Положительный результат - налицо. Кривая с заболеваниями идет вниз, и одновременно растет число выздоровевших", - сказал Лихачев.