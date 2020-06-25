В "Росатоме" оценили ситуацию с коронавирусом на площадке Белорусской АЭС

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Ситуацию с коронавирусной инфекцией на площадке строительства Белорусской АЭС благодаря принятым мерам изменилась к лучшему, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
В конце мая Лихачев сообщал, что около сотни человек, работающих на площадке Белорусской АЭС, заразились коронавирусом. Сегодня в видеообращении к работникам российской атомной отрасли он назвал БелАЭС "хорошим примером" эффективности мер по борьбе с распространением COVID-19.
"Мы говорили в начале мая, что ситуация там требует особого внимания. Во взаимодействии с белорусским заказчиком, представителями органов власти региона и санэпидслужбой мы провели комплекс мероприятий. Положительный результат - налицо. Кривая с заболеваниями идет вниз, и одновременно растет число выздоровевших", - сказал Лихачев.
Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности. Минэнерго Белоруссии сообщило, что пуск реакторной установки энергоблока №1 БелАЭС намечен на июль нынешнего года, начало выдачи блоком электричества в сеть - на сентябрь-октябрь. Ввод второго энергоблока запланирован в 2021 году.
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