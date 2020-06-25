Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200625/1573447218.html
В Турции книгу Болтона назвали манипулятивной и вводящей в заблуждение
Книга экс-советника президента Белого дома по нацбезопасности Джона Болтона в части, касающейся взаимоотношений президентов Турции и США, является... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T10:28
halkbank
джон болтон
дональд трамп
с-400 «триумф»
турция
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155804/98/1558049849_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_82a2d48ad6981d2b76a7f0dbaec25369.jpg
https://ria.ru/20200625/1573431078.html
1
турция
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155804/98/1558049849_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_82a2d48ad6981d2b76a7f0dbaec25369.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155804/98/1558049849_124:0:2855:2048_1400x0_80_0_0_d0b1f56a502fafdc5e10d083e52a2eda.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155804/98/1558049849_465:0:2513:2048_1400x0_80_0_0_03447810422c9c982cad96c004742b3a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
halkbank, джон болтон, дональд трамп, с-400 «триумф», турция, сша, в мире

В Турции книгу Болтона назвали манипулятивной и вводящей в заблуждение

10:28 25.06.2020
643
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЭкс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон
Экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Архивное фото
АНКАРА, 25 июн – РИА Новости. Книга экс-советника президента Белого дома по нацбезопасности Джона Болтона в части, касающейся взаимоотношений президентов Турции и США, является манипулятивной и вводящей в заблуждение, заявил глава департамента коммуникаций администрации турецкого лидера Фахреттин Алтун.
Во вторник в свет вышла книга воспоминаний Болтона, в которой он описывает свою работу в Белом доме в 2018-2019 годах. Как утверждает Болтон в своей книге, президент США Дональд Трамп в 2018 году предлагал своему турецкому коллеге Тайипу Эрдогану помочь с расследованием минюста США в отношении государственного банка Турции Halkbank, который обвинялся в нарушении антииранских санкций. Кроме того, согласно Болтону, Трамп, проигнорировав "смятение в конгрессе", отказался вводить санкции против Турции за покупку ею российских ЗРК С-400.
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции в Киеве
Вчера, 08:00
История о Николае Платоновиче и Джоне Болтуновиче
"Недавняя публикация книги, автором которой является бывший высокопоставленный американский чиновник, включает вводящие в заблуждение, односторонние и манипулятивные представления о беседах нашего президента Эрдогана с президентом США Трампом. Мы считаем предосудительным то, что бывшие высокопоставленные чиновники пытаются использовать для внутриполитических целей серьезные дипломатические переговоры и усилия по урегулированию нерешенных вопросов между такими союзниками, как США и Турция", - написал Алтун в Twitter.
Он выразил уверенность, что турецко-американские отношения преодолеют это. "Президент Эрдоган продолжит свои откровенные, честные и прямые разговоры с президентом Трампом", - добавил Алтун.
1120010
Обсудить 1
HalkbankДжон БолтонДональд ТрампС-400 «Триумф»ТурцияСШАВ мире
Рекомендуем
Девушки отдыхают на смотровой площадке на одном из холмов города Косовская Митровица
Премьер самопровозглашенного Косово отказался от переговоров с Сербией
Американские военные на учениях в Польше. Март 2019
Эксперт прокомментировал планы переброски в Польшу ядерного оружия США
Памятник бывшему вице-президенту США и идеологу рабовладельческой политики Джону Кэлхуну демонтировали в Чарлстон, штат Южная Каролина
В Чарлстоне демонтировали памятник теоретику рабства Кэлхуну
Строительство Белорусской АЭС
В "Росатоме" оценили ситуацию с коронавирусом на площадке Белорусской АЭС
Автомобиль украинской полиции в Киеве
В МВД Украины дело Шеремета назвали одним из сложнейших в истории страны
Президент США Дональд Трамп
Политолог оценил заявление Трампа о желании "поладить" с Россией
Джон Болтон
Рябков оценил книгу Болтона
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции в Киеве
История о Николае Платоновиче и Джоне Болтуновиче
Михаил Саакашвили
Саакашвили заявил о превосходстве России над Украиной
Пассажирский самолет
Репатриационный рейс из Москвы в Нур-Султан отложили на сутки
Вашингтон, США
Палата представителей конгресса США проголосует за создание нового штата
Зрители во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Севастополе
Украина направила России ноту протеста из-за парада Победы в Крыму
Строительство газопровода в территориальных водах Германии
Германия готовит ответ на новые санкции США по "Северному потоку — 2"
Лев
Жители села в Казахстане нашли разгуливающего по улицам льва
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене
В МВД Украины заявили о "системной дискредитации" Авакова с 2014 года
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:34Из Владивостока впервые за долгое время запустят рейсы в Сочи и Крым
08:30Российские виноделы попросили преференций
08:30Греческий политик считает, что статья Путина касается не только историков
08:26В Узбекистане выявили 238 новых случаев заражения коронавирусом
08:19Более 260 населенных пунктов Украины остаются подтопленными
08:15В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 132 пациента от COVID-19
08:13Житель Новосибирска ехал на дачу в вагоне с углем, но оказался в Кузбассе
08:09Новейший лазерный резак для водолазов покажут на форуме "Армия-2020"
08:04Внешность кота Матроскина изменится в новом сезоне "Простоквашино"
07:59В Москве в пятницу ожидается солнечная погода без осадков
07:56Минздрав предложил отложить новые правила получения справок для водителей
07:50Общая явка на электронное голосование по конституции составляет 49,5%
07:34Коронавирус за последние сутки выявили еще у 44 жителей Кузбасса
07:32В Киргизии число случаев инфицирования COVID-19 превысило 4,2 тысячи
07:23Добровольцы рассказали о самочувствии после вакцинации от COVID-19
07:14СМИ: в КНДР не было антиамериканских митингов в годовщину Корейской войны
07:12В Индии число выявленных случаев коронавируса приблизилось к 500 тысячам
07:10Гейтс предупредил о риске неэффективности вакцины от COVID-19
07:06Президент Бразилии допустил, что уже переболел коронавирусом
07:05В Норильске за сутки собрали 16 кубометров топливно-водяной смеси
Лента новостейМолния