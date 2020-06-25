В Турции книгу Болтона назвали манипулятивной и вводящей в заблуждение

АНКАРА, 25 июн – РИА Новости. Книга экс-советника президента Белого дома по нацбезопасности Джона Болтона в части, касающейся взаимоотношений президентов Турции и США, является манипулятивной и вводящей в заблуждение, заявил глава департамента коммуникаций администрации турецкого лидера Фахреттин Алтун.
Во вторник в свет вышла книга воспоминаний Болтона, в которой он описывает свою работу в Белом доме в 2018-2019 годах. Как утверждает Болтон в своей книге, президент США Дональд Трамп в 2018 году предлагал своему турецкому коллеге Тайипу Эрдогану помочь с расследованием минюста США в отношении государственного банка Турции Halkbank, который обвинялся в нарушении антииранских санкций. Кроме того, согласно Болтону, Трамп, проигнорировав "смятение в конгрессе", отказался вводить санкции против Турции за покупку ею российских ЗРК С-400.
"Недавняя публикация книги, автором которой является бывший высокопоставленный американский чиновник, включает вводящие в заблуждение, односторонние и манипулятивные представления о беседах нашего президента Эрдогана с президентом США Трампом. Мы считаем предосудительным то, что бывшие высокопоставленные чиновники пытаются использовать для внутриполитических целей серьезные дипломатические переговоры и усилия по урегулированию нерешенных вопросов между такими союзниками, как США и Турция", - написал Алтун в Twitter.
Он выразил уверенность, что турецко-американские отношения преодолеют это. "Президент Эрдоган продолжит свои откровенные, честные и прямые разговоры с президентом Трампом", - добавил Алтун.