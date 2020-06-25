В Турции книгу Болтона назвали манипулятивной и вводящей в заблуждение

История о Николае Платоновиче и Джоне Болтуновиче

История о Николае Платоновиче и Джоне Болтуновиче

Он выразил уверенность, что турецко-американские отношения преодолеют это. "Президент Эрдоган продолжит свои откровенные, честные и прямые разговоры с президентом Трампом", - добавил Алтун.