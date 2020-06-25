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Сбербанк снизил минимальную ставку по кредитам
Сбербанк снизил минимальную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процент, до 11,9%, сообщили в пресс-службе компании. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T14:28
россия
сбербанк россии
экономика
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https://realty.ria.ru/20200623/1573360729.html
У людей ипотека в Сбере под 14-16% на комнаты, и никто не рефинансирует, а Сбер не рефинансирует эти кредиты у своих заемщиков и люди, взяшие такие кредиты продолжают платить эти конские проценты, а покупатели комнат, это самый необеспеченный класс населения, которым денег даже на квартиру не хватает. Вот так у нас в стране поддерживают простой народ, особенно необеспеченные слои. За то как голосовать за обнуление сроков Путина, так всей этой нищете внушают через рекламу "За родину!!!" и т.д. Спасибо за заботу о нас наш кормчий, мы за тебя будем голосовать, чтобы и дальше из наших нищих карманов банкиры и олигархи выворачивали последние копейки...
157
Как жить по средствам, не всем родители квартирки оставили? Или вы предлагаете жить на улице? Сейчас квартиры никому не дают, только ипотека. Вам наверное от родителей квартирка досталась сидите с полным пузом рассуждаете...
93
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россия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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россия, сбербанк россии, экономика

Сбербанк снизил минимальную ставку по кредитам

11:02 25.06.2020 (обновлено: 14:28 25.06.2020)
34646
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЛоготип на здании центрального офиса Сбербанка в Москве
Логотип на здании центрального офиса Сбербанка в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Сбербанк снизил минимальную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процент, до 11,9%, сообщили в пресс-службе компании.
Новая ставка действует для потребительских кредитов без поручения, под поручительство и на рефинансирование. Изменения вступили в силу с 25 июня.
Минимальные ставки предоставят клиентам, получающим зарплату или пенсию на карту банка. Размер зависит от суммы и вида кредита и наличия поручителя.

"Мы рады, что нам удалось сделать кредиты более доступными. Это позволяет не откладывать на завтра приобретение того, что необходимо уже сегодня", — отметил директор дивизиона Сбербанка "Занять и сберегать" Сергей Широков.

В компании надеются, что снижение ставок поддержит потребительский спрос и будет способствовать росту экономики при восстановлении от карантинных мер.
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Что в других банках

В свою очередь, ВТБ говорил о планах снизить ставку по ипотечным кредитам. Пересматривают ставки по продуктам и в "Открытии". В Россельхозбанке заявили, что решение регулятора уже заложено в условиях кредитной организации, однако не исключили корректировок.
В Росбанке допустили изменение условий как по вкладам, так и по кредитам. Банк "Зенит" намерен смягчить условия в ближайшее время. В Райффайзенбанке уже скорректировали ставки по ипотеке.
Ранее Райффайзенбанк провел исследование, которое показало, что россияне чаще всего откладывают рефинансирование кредитов, поскольку ожидают снижения ставок, ищут подходящий банк или ленятся разобраться с требуемыми документами.
Чаще всего отказываются от рефинансирования (41%) те, кто уже практически расплатился по всем займам. При этом 19% россиян не знают, зачем нужно рефинансирование.
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Ипотечные ставки в России упали до исторического минимума
69619312172
Обсудить 61
РоссияСбербанк РоссииЭкономика
Популярные комментарии
У людей ипотека в Сбере под 14-16% на комнаты, и никто не рефинансирует, а Сбер не рефинансирует эти кредиты у своих заемщиков и люди, взяшие такие кредиты продолжают платить эти конские проценты, а покупатели комнат, это самый необеспеченный класс населения, которым денег даже на квартиру не хватает. Вот так у нас в стране поддерживают простой народ, особенно необеспеченные слои. За то как голосовать за обнуление сроков Путина, так всей этой нищете внушают через рекламу "За родину!!!" и т.д. Спасибо за заботу о нас наш кормчий, мы за тебя будем голосовать, чтобы и дальше из наших нищих карманов банкиры и олигархи выворачивали последние копейки...
25 июня, 11:18
ИВИноккентий Волконский
973012144
Как жить по средствам, не всем родители квартирки оставили? Или вы предлагаете жить на улице? Сейчас квартиры никому не дают, только ипотека. Вам наверное от родителей квартирка досталась сидите с полным пузом рассуждаете...
25 июня, 11:24
ИВИноккентий Волконский
55508223
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