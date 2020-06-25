Сбербанк снизил минимальную ставку по кредитам

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Сбербанк снизил минимальную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процент, до 11,9%, сообщили в пресс-службе компании.

Новая ставка действует для потребительских кредитов без поручения, под поручительство и на рефинансирование. Изменения вступили в силу с 25 июня.

Минимальные ставки предоставят клиентам, получающим зарплату или пенсию на карту банка. Размер зависит от суммы и вида кредита и наличия поручителя.

"Мы рады, что нам удалось сделать кредиты более доступными. Это позволяет не откладывать на завтра приобретение того, что необходимо уже сегодня", — отметил директор дивизиона Сбербанка "Занять и сберегать" Сергей Широков.

В компании надеются, что снижение ставок поддержит потребительский спрос и будет способствовать росту экономики при восстановлении от карантинных мер.

Что в других банках

В свою очередь, ВТБ говорил о планах снизить ставку по ипотечным кредитам. Пересматривают ставки по продуктам и в "Открытии". В Россельхозбанке заявили, что решение регулятора уже заложено в условиях кредитной организации, однако не исключили корректировок.

Росбанке допустили изменение условий как по вкладам, так и по кредитам. Банк "Зенит" намерен смягчить условия в ближайшее время. В Райффайзенбанке уже скорректировали ставки по ипотеке.

Ранее Райффайзенбанк провел исследование, которое показало, что россияне чаще всего откладывают рефинансирование кредитов, поскольку ожидают снижения ставок, ищут подходящий банк или ленятся разобраться с требуемыми документами.