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Премьер самопровозглашенного Косово отказался от переговоров с Сербией
Премьер самопровозглашенной республики Косово Авдулах Хоти заявил, что отказался от участия в переговорах с руководством Сербии в США 27 июня. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T10:25
ричард гренелл
александр вучич
хашим тачи
сербия
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сша
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в мире
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ричард гренелл, александр вучич, хашим тачи, сербия, косово, сша, приштина, в мире

Премьер самопровозглашенного Косово отказался от переговоров с Сербией

10:25 25.06.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкДевушки отдыхают на смотровой площадке на одном из холмов города Косовская Митровица
Девушки отдыхают на смотровой площадке на одном из холмов города Косовская Митровица
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Девушки отдыхают на смотровой площадке на одном из холмов города Косовская Митровица. Архивное фото
БЕЛГРАД, 25 июн - РИА Новости. Премьер самопровозглашенной республики Косово Авдулах Хоти заявил, что отказался от участия в переговорах с руководством Сербии в США 27 июня.
Президент самопровозглашенной Республики Хашим Тачи ранее отменил свой визит в Вашингтон, где он должен был участвовать в переговорах с Сербией.
Александр Вучич
18 июня, 14:13
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Специальная прокуратура международного суда по преступлениям в Косово (SPO) в Гааге перед тем объявила о выдвижении обвинений в отношении Хашима Тачи по военным преступлениям в 1998-1999 годах. Ожидалось, что встреча в Вашингтоне пройдёт между президентом Сербии Александром Вучичем и косовским "премьером" Хоти.
"В связи с развитием ситуации в Приштине в результате выдвинутых обвинений специальной прокуратуры я вынужден вернуться в свою страну, чтобы разбираться с ситуацией. Я проинформировал посла (спецпредставителя президента США по переговорам Белграда и Приштины) Ричарда Гренелла, о том, что не смогу принять участие во встрече 27 июня в Белом доме", - написал Хоти в четверг в Twitter.
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Ричард ГренеллАлександр ВучичХашим ТачиСербияКосовоСШАПриштинаВ мире
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