Премьер самопровозглашенного Косово отказался от переговоров с Сербией

Президент самопровозглашенной Республики Хашим Тачи ранее отменил свой визит в Вашингтон, где он должен был участвовать в переговорах с Сербией.
Специальная прокуратура международного суда по преступлениям в Косово (SPO) в Гааге перед тем объявила о выдвижении обвинений в отношении Хашима Тачи по военным преступлениям в 1998-1999 годах. Ожидалось, что встреча в Вашингтоне пройдёт между президентом Сербии Александром Вучичем и косовским "премьером" Хоти.
"В связи с развитием ситуации в Приштине в результате выдвинутых обвинений специальной прокуратуры я вынужден вернуться в свою страну, чтобы разбираться с ситуацией. Я проинформировал посла (спецпредставителя президента США по переговорам Белграда и Приштины) Ричарда Гренелла, о том, что не смогу принять участие во встрече 27 июня в Белом доме", - написал Хоти в четверг в Twitter.
Due to the new developments in Prishtina as a result of the indictment submitted by the Specialized Prosecutor's Office, I have to return to my country to deal with the situation.— Avdullah Hoti (@Avdullah) June 25, 2020
I informed Ambassador Grenell that I could not attend the June 27 meeting at the White House.