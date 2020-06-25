https://ria.ru/20200625/1573447050.html
В Подмосковье трое мужчин напали и убили ветерана ВОВ
Двое братьев из Подмосковья пойдут под суд за убийство ветерана и разбойное нападение, сообщает пресс-служба ГСУСК по Московской области. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T10:24
2020-06-25T12:32
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
происшествия
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https://ria.ru/20200526/1572026857.html
1
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Братья устроили разбойное нападение и убили ветерана ВОВ. Кадры СК РФ
Братья устроили разбойное нападение и убили ветерана ВОВ. Кадры СК РФ
2020-06-25T10:24
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), происшествия