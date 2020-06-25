В Подмосковье трое мужчин напали и убили ветерана ВОВ

Следствие установило, что в марте 2019 года трое мужчин проникли в дом к ветерану, избили его и, забрав медали и деньги, скрылись. Мужчина был госпитализирован, но спустя несколько дней скончался. Двоих из нападавших удалось задержать, еще один объявлен в федеральный розыск, ему предъявлено заочное обвинение.