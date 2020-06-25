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В Подмосковье трое мужчин напали и убили ветерана ВОВ
Двое братьев из Подмосковья пойдут под суд за убийство ветерана и разбойное нападение, сообщает пресс-служба ГСУСК по Московской области. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T12:32
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
происшествия
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московская область (подмосковье)
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Братья устроили разбойное нападение и убили ветерана ВОВ. Кадры СК РФ
Братья устроили разбойное нападение и убили ветерана ВОВ. Кадры СК РФ
2020-06-25T10:24
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следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), происшествия

В Подмосковье трое мужчин напали и убили ветерана ВОВ

10:24 25.06.2020 (обновлено: 12:32 25.06.2020)
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Двое братьев из Подмосковья пойдут под суд за убийство ветерана и разбойное нападение, сообщает пресс-служба ГСУСК по Московской области.
Следствие установило, что в марте 2019 года трое мужчин проникли в дом к ветерану, избили его и, забрав медали и деньги, скрылись. Мужчина был госпитализирован, но спустя несколько дней скончался. Двоих из нападавших удалось задержать, еще один объявлен в федеральный розыск, ему предъявлено заочное обвинение.
"Завершено расследование уголовного в отношении двух братьев 26 и 29 лет ... Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением будет передано в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
В СК добавляют, что за несколько часов до совершения этого преступления один из обвиняемых ограбил на улице 47-летнюю женщину.
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Следственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)Происшествия
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