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Президент Сенегала ушел на карантин после контакта с больным COVID-19
Президент Сенегала Маки Салл, согласно рекомендациям медиков, решил уйти на двухнедельный карантин после контакта с человеком, у которого позже был обнаружен... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T10:21
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус covid-19, сенегал, в мире

Президент Сенегала ушел на карантин после контакта с больным COVID-19

10:21 25.06.2020
60
© РИА Новости / Денис АбрамовПробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Президент Сенегала Маки Салл, согласно рекомендациям медиков, решил уйти на двухнедельный карантин после контакта с человеком, у которого позже был обнаружен коронавирус, сообщила канцелярия главы государства.
Министр-советник по коммуникациям президента Сейду Гейе заявил, что после контакта с человеком, у которого выявили коронавирус, глава государства также сдал тест на COVID-19, его результат оказался отрицательным.
"Однако, следуя рекомендациям медиков по этому вопросу, президент изолировался на две недели, начиная со среды, 24 июня", - говорится в заявлении Гейе, размещенном на официальном аккаунте канцелярии в Twitter.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заражения, свыше 473 тысяч человек скончались. В Сенегале, по данным минздрава, выявлено более 6 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, 93 человека скончались, более 4 тысяч – выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19СенегалВ мире
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