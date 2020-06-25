Президент Сенегала ушел на карантин после контакта с больным COVID-19

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Президент Сенегала Маки Салл, согласно рекомендациям медиков, решил уйти на двухнедельный карантин после контакта с человеком, у которого позже был обнаружен коронавирус, сообщила канцелярия главы государства.
Министр-советник по коммуникациям президента Сейду Гейе заявил, что после контакта с человеком, у которого выявили коронавирус, глава государства также сдал тест на COVID-19, его результат оказался отрицательным.
"Однако, следуя рекомендациям медиков по этому вопросу, президент изолировался на две недели, начиная со среды, 24 июня", - говорится в заявлении Гейе, размещенном на официальном аккаунте канцелярии в Twitter.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заражения, свыше 473 тысяч человек скончались. В Сенегале, по данным минздрава, выявлено более 6 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, 93 человека скончались, более 4 тысяч – выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.