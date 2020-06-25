https://ria.ru/20200625/1573446828.html
В Польше в сентябре откроют школы
Польские школьники приступят к занятиям в сентябре, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T10:21
2020-06-25T10:21
распространение нового коронавируса
матеуш моравецкий
польша
в мире
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польша
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
матеуш моравецкий, польша, в мире