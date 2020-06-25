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В Польше в сентябре откроют школы
Польские школьники приступят к занятиям в сентябре, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T10:21
распространение нового коронавируса
матеуш моравецкий
польша
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353
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матеуш моравецкий, польша, в мире

В Польше в сентябре откроют школы

10:21 25.06.2020
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© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiyШкольные рюкзаки
Школьные рюкзаки
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
ВАРШАВА, 25 июн – РИА Новости. Польские школьники приступят к занятиям в сентябре, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.
В связи с эпидемией коронавируса в Польше в марте были переведены на дистанционное обучение все школьники и студенты.
"Я хочу подчеркнуть, что с начала сентября дети и подростки возвращаются в школу. В начале октября студенты возвращаются в вузы. Это определенное решение", - сказал Моравецкий в эфире радио Лодзи.
Он отметил, что даже в случае второй волны заболеваемости коронавирусом "у нас гораздо больше опыта, и мы не собираемся закрывать экономику до такой степени, как было ранее".
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Распространение нового коронавирусаМатеуш МоравецкийПольшаВ мире
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