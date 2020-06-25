На Курской АЭС-2 изолировали около 300 строителей

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Сокрытие одним из участников строительства Курской АЭС-2 факта своего заболевания коронавирусной инфекцией привело к тому, что на карантин пришлось отправить почти 300 человек, это возмутительный случай, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Работник одного из наших подрядчиков на строительной площадке Курской АЭС-2 заболел. Два дня ходил на работу с температурой, скрывая болезнь и принимая жаропонижающее, потом взял больничный, остался в общежитии, но не был изолирован. И там заразил 27 человек, восемь из них попали в больницу", - сказал Лихачев в своем видеообращении к работникам атомной отрасли РФ.
"Теперь из-за него одного отправлено на карантин еще и целое общежитие, это 262 работника", - добавил он.
Из-за пренебрежения элементарными нормами безопасности строительная площадка на две недели потеряла почти 300 человек, отметил Лихачев.
"А самое главное, в зоне риска теперь находятся жизнь и здоровье людей. Это возмутительный случай, из него надо сделать выводы не только руководству Курской АЭС-2 и (генерального подрядчика) АСЭ, но и всей отрасли в целом", - добавил Лихачев.
В понедельник губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что медики выявили два очага заражения COVID-19 у рабочих, участвующих в строительстве АЭС.
Курская АЭС-2 - атомная станция, которая со временем заместит выводимые из эксплуатации энергоблоки ныне действующей Курской атомной станции. Энергоблоки №1 и №2 Курской АЭС-2 поколения 3+ являются пилотными энергоблоками, сооружаемыми по проекту ВВЭР-ТОИ. Это российский типовой оптимизированный и информатизированный проект двухблочной атомной электростанции на базе технических решений проекта АЭС с ВВЭР-1200. Строительство энергоблока №1 Курской АЭС-2 началось 29 апреля 2018 года.
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