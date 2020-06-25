На Курской АЭС-2 изолировали около 300 строителей

"Работник одного из наших подрядчиков на строительной площадке Курской АЭС-2 заболел. Два дня ходил на работу с температурой, скрывая болезнь и принимая жаропонижающее, потом взял больничный, остался в общежитии, но не был изолирован. И там заразил 27 человек, восемь из них попали в больницу", - сказал Лихачев в своем видеообращении к работникам атомной отрасли РФ.