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В Крыму за сутки выявили семь заболевших COVID-19
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о семи положительных тестах на коронавирус, полученных за прошедшие сутки. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T10:14
сергей аксенов (политик)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
республика крым
общество
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РИА Новости
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сергей аксенов (политик), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика крым, общество

В Крыму за сутки выявили семь заболевших COVID-19

10:14 25.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о семи положительных тестах на коронавирус, полученных за прошедшие сутки.
"За 24 июня на территории республики Крым подтверждено семь новых случаев коронавирусной инфекции", - написал Аксенов
По данным управления Роспотребнадзора, в Крыму за сутки было сделано 1958 тестов на инфекцию.
Всего на текущий период в республике зарегистрировано 638 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 434 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Сергей Аксенов (политик)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Республика КрымОбщество
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