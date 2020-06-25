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Туроператоры: в популярных отелях Анапы могут закончиться места
В популярных отелях Анапы прогнозируется дефицит мест на вторую половину июля и август, чартеры заполнены на 100 процентов, сообщает АТОР. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T10:21
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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отели, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, москва, республика крым, анапа

Туроператоры: в популярных отелях Анапы могут закончиться места

10:21 25.06.2020
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© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на одном из пляжей в Анапе
Отдыхающие на одном из пляжей в Анапе
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В популярных отелях Анапы прогнозируется дефицит мест на вторую половину июля и август, чартеры заполнены на 100 процентов, сообщает АТОР.
Бронирования, по словам экспертов, идут с опережением прошлогодних значений в среднем на 30 процентов.
"После официального открытия курортов идет активный рост числа бронирований. По состоянию на сегодня загрузка отелей — от 20 до 50 процентов в зависимости от отеля. При этом каждый день в гостиницах идут большие заселения, и загрузка постоянно растет. Дефицита мест пока нет, но скоро начнет ощущаться", — рассказали в пресс-службе крупного туроператора.
Эксперты говорят, что мест в популярных отелях становится все меньше. "И если номера категории "стандарт" еще можно забронировать, то семейные и высокой категории в хороших отелях, работающие по системе "Все включено", найти все сложнее", — поделились наблюдениями в пресс-службе другой туркомпании.
Правда, по словам гендиректора еще одного оператора Сергея Ромашкина, отчасти причина в том, что еще не все отели открылись.
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Мария Лещева, директор по маркетингу сети турагентств, уточняет, что чартерные борта на некоторые особо востребованные даты уже заполнены, в популярных отелях с высоким уровнем сервиса и хорошей инфраструктурой, также наблюдаются остановки продаж на высокие даты.
По словам наблюдателей, запросы на отдых в Анапе в основном приходят от туристов с маленькими детьми, молодежи, а также от людей пенсионного возраста. По словам Марины Лещевой, стоимость самого бюджетного отдыха в мини-гостиницах, расположенных в удалении от пляжей, варьируется в пределах от 28 до 35 тысяч рублей на двоих за неделю с перелетом из Москвы без питания.
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Тур категории "комфорт" — отели уровня "две-три звезды", а также пансионаты на первой и второй линии моря – обойдется в 55-70 тысяч рублей на двоих с перелетом и трехразовым питанием или полупансионом.
Путевки с проживанием в "четверках" и "пятерках", отвечающих всем мировым стандартам отдыха, в том числе и с питание "все включено" стоят от 85 тысяч рублей (на неделю с перелетом).
"При этом надо учесть, что в течении сезона цены на пиковые периоды повышаются, а затем по завершении сезона будут снижаться", — заключили в пресс-службе туроператора.
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