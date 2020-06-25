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На Урале автозавод пожаловался в ФАС на рекламу бара на фоне грузовика
Челябинское УФАС России возбудило дело после жалобы автозавода "Урал" (город Миасс) на рекламу пивного бара, которая формирует мнение о работниках завода как о... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T10:13
миасс
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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60
миасс, происшествия

На Урале автозавод пожаловался в ФАС на рекламу бара на фоне грузовика

10:13 25.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкЗдание Федеральной антимонопольной службы России
Здание Федеральной антимонопольной службы России
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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ЧЕЛЯБИНСК, 25 июн – РИА Новости. Челябинское УФАС России возбудило дело после жалобы автозавода "Урал" (город Миасс) на рекламу пивного бара, которая формирует мнение о работниках завода как о завсегдатаях заведения, сообщила в четверг пресс-служба регионального УФАС.
Как сообщалось, "Уралу" не понравился рекламный плакат на фасаде здания в Миассе, где расположен бар "Craft beer house". В рекламе присутствует изображение шасси грузового автомобиля на территории производственной площадки и образа рабочего, а также слоган "Смена позади - за наградой заходи". Предприятие считает, что такие образы и слоганы могут сформировать у потребителей мнение, что "в этом месте после окончания каждой смены собираются работники автозавода для употребления пива". Также на плакате отсутствует предупреждение о вреде чрезмерного потребления алкогольной продукции.
При этом заявитель указывает, что в Миассе расположен единственный крупный производитель грузовых автомобилей и шасси – это автозавод "Урал", рекламный плакат порочит его деловую репутацию, добавляет УФАС.
"Челябинское УФАС России возбудило дело по рекламе с лозунгом "Смена позади - за наградой заходи". Антимонопольная служба усматривает признаки нарушений сразу нескольких требований рекламного законодательства в рекламе пивного бара. Дело возбуждено в отношении индивидуального предпринимателя, являющегося рекламодателем", - говорится в сообщении.
По мнению УФАС, в рекламе алкогольной продукции запрещено использовать образы людей и утверждения важности употребления алкогольной продукции, представляющей собой награду за рабочую смену. При этом реклама алкогольной продукции должна сопровождаться предупреждением о вреде ее чрезмерного потребления в объеме не менее 10% от рекламной площади, поясняется в сообщении.
Заседание комиссии УФАС по рассмотрению дела назначено на 8 июля, добавила пресс-служба.
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