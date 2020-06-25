В МВД Украины дело Шеремета назвали одним из сложнейших в истории страны

КИЕВ, 25 июн – РИА Новости. Замминистра внутренних дел Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что дело об убийстве журналиста Павла Шеремета - одно из сложнейших в истории страны, поскольку оно тщательного готовилось, и считает, что это не дело министра внутренних дел Авакова.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не предлагал министру внутренних дел Арсену Авакову уйти в отставку, но собирается с ним встретиться. В мае на пресс-конференции в Киеве глава государства заявлял, что Аваков - "мощный министр", а его ответственность - дело журналиста Павла Шеремета.

"Какая главная цель расследования дела Шеремета? Установить всех причастных, вплоть до заказчиков… Дело Шеремета – одно из сложнейших в истории Украины, потому что оно готовилось очень тщательно… Задача полиции – найти виновных, задача прокуратуры – не допустить преследования невиновных. Поэтому дело Шеремета – это не дело Авакова, это дело, в котором есть группа полиции, порядка 15 человек", - сказал Геращенко в интервью агентству "РБК-Украина".

По его словам, убийство было хорошо продумано - все были без телефонов, лица прятали, была проведена разведка маршрута, ходили пешком, были продуманы пути отхода. "Во время расследования дела Шеремета изучалась масса версий, отслеживались люди, за ними следили, проверяли их походки и т.д.", - сказал Геращенко.

В декабре 2019 года глава МВД Украины заявил, что Нацполиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. По версии следствия, к нему причастны, по меньшей мере, пять человек, среди них участники военной операции в Донбассе . Три человека были задержаны. Основной версией убийства следствие назвало дестабилизацию социально-политической ситуации в стране. Позже адвокат одного из подозреваемых Андрея Антоненко Леонид Маслов сообщил о смене формулировки подозрения по данному делу, согласно которой организаторами убийства считаются неустановленные лица, которые действовали по личным мотивам. Позже адвокат подозреваемой Яны Дугарь Николай Ореховский заявил, что досудебное расследование по делу об убийстве Шеремета завершено.