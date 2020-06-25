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Во Владимирской области выявили 53 случая заражения коронавирусом
Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки возросло на 53, до 4109, сообщило управление Роспотребнадзора по... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T10:11
распространение нового коронавируса
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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60
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, петушинский район, ковровский район, александровский район, происшествия

Во Владимирской области выявили 53 случая заражения коронавирусом

10:11 25.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВОРОНЕЖ, 25 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки возросло на 53, до 4109, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 (мск) 25 июня 2020 года лабораторно подтверждено 53 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 4109 случаев заболевания", - говорится в сообщении.
Во Владимире выявлены 787 случаев COVID-19, в Гусь-Хрустальном районе - 650, в Петушинском районе - 491, в Муроме - 364, в Александровском районе - 334, в Ковровском районе - 292, Собинском - 236.
Выздоровел после COVID-19 в регионе 2371 пациент, скончались 55.
Население Владимирской области, по данным на 2020 год, составляет 1,358 миллиона человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заражения, свыше 473 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗПетушинский районКовровский районАлександровский районПроисшествия
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