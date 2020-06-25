Во Владимирской области выявили 53 случая заражения коронавирусом

Врач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова

ВОРОНЕЖ, 25 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки возросло на 53, до 4109, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.

"На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 (мск) 25 июня 2020 года лабораторно подтверждено 53 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 4109 случаев заболевания", - говорится в сообщении.

Во Владимире выявлены 787 случаев COVID-19, в Гусь-Хрустальном районе - 650, в Петушинском районе - 491, в Муроме - 364, в Александровском районе - 334, в Ковровском районе - 292, Собинском - 236.

Выздоровел после COVID-19 в регионе 2371 пациент, скончались 55.

Население Владимирской области, по данным на 2020 год, составляет 1,358 миллиона человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заражения, свыше 473 тысяч человек скончались.