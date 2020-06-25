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Крымский федеральный университет начал тестирование на коронавирус
Лаборатория, в которой проводят тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции, открылась в Крымском Федеральном университете (КФУ), пропускная... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T10:10
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коронавирус в россии
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крымский федеральный университет
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, крымский федеральный университет, казанский (приволжский) федеральный университет, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Крымский федеральный университет начал тестирование на коронавирус

10:10 25.06.2020
129
© Пресс-служба мэрии Москвы / Перейти в фотобанкИсследования на наличие новой коронавирусной инфекции
Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции
© Пресс-служба мэрии Москвы
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Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости. Лаборатория, в которой проводят тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции, открылась в Крымском Федеральном университете (КФУ), пропускная способность лаборатории составляет 300 тестов в сутки, сообщила пресс-служба вуза.
"У нас есть всё необходимое оборудование. Сегодня лаборатория может проводить до 300 тестов в сутки. Когда мы запустим ещё один ПЦР-амплификатор, пропускная способность лаборатории составит более 500 тестов в день. Самое главное для нас – помочь региону в выполнении необходимого объёма исследований", – приводит пресс-служба слова проректора по научной деятельности Анатолия Кубышкина.
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Основная задача ученых – отработать методику, а также выйти на стабильный показатель по количеству проб в день, считает вирусолог, доцент кафедры биохимии КФУ Владимир Оберемок. Следующим шагом станет выявление более сильных и слабых штаммов COVID-19 на основе ДНК-секвенирования. Такая исследовательская работа будет полезна для общей информированности населения и написания научных статей.
"Сейчас инфекция замедлилась, встречаемость составляет примерно 0,25%, то есть на 400 человек один зараженный. По моим прогнозам, к концу лета – началу осени встречаемость возрастёт, и мы должны быть к этому готовы", – отметил Оберемок.
Сейчас материал для исследований поступает в вуз из других лечебных учреждений республики, но в ближайшее время университет планирует обратиться в региональное управление Роспотребнадзора для организации пункта забора в собственной клинике. Сделать тест на коронавирус смогут все желающие, стоимость самого исследования составляет 1600 рублей, но будут еще дополнительные расходы на забор, рассказали в вузе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Крымский федеральный университетКазанский (Приволжский) федеральный университетФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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