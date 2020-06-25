Крымский федеральный университет начал тестирование на коронавирус

"У нас есть всё необходимое оборудование. Сегодня лаборатория может проводить до 300 тестов в сутки. Когда мы запустим ещё один ПЦР-амплификатор, пропускная способность лаборатории составит более 500 тестов в день. Самое главное для нас – помочь региону в выполнении необходимого объёма исследований", – приводит пресс-служба слова проректора по научной деятельности Анатолия Кубышкина.

Основная задача ученых – отработать методику, а также выйти на стабильный показатель по количеству проб в день, считает вирусолог, доцент кафедры биохимии КФУ Владимир Оберемок. Следующим шагом станет выявление более сильных и слабых штаммов COVID-19 на основе ДНК-секвенирования. Такая исследовательская работа будет полезна для общей информированности населения и написания научных статей.

"Сейчас инфекция замедлилась, встречаемость составляет примерно 0,25%, то есть на 400 человек один зараженный. По моим прогнозам, к концу лета – началу осени встречаемость возрастёт, и мы должны быть к этому готовы", – отметил Оберемок.

Сейчас материал для исследований поступает в вуз из других лечебных учреждений республики, но в ближайшее время университет планирует обратиться в региональное управление Роспотребнадзора для организации пункта забора в собственной клинике. Сделать тест на коронавирус смогут все желающие, стоимость самого исследования составляет 1600 рублей, но будут еще дополнительные расходы на забор, рассказали в вузе.