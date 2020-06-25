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В Армении умерли 11 пациентов с коронавирусом за сутки
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 771 и достигло 22488, еще 11 человек скончались, сообщается в четверг на РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T10:09
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коронавирус covid-19, армения, в мире

В Армении умерли 11 пациентов с коронавирусом за сутки

10:09 25.06.2020
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкМедицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 25 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 771 и достигло 22488, еще 11 человек скончались, сообщается в четверг на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.
В среду власти республики сообщали о 21717 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции и 386 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля.
"В Армении подтверждены 22488 случаев коронавируса. Вылечились 11335 пациентов. Скончались 397 человек", - уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находятся 10625 пациентов, проведены 102736 тестов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заражения, свыше 473 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19АрменияВ мире
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