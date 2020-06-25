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Росавиация отклонила заявку "Победы" на субсидии за потери из-за COVID-19
Росавиация отклонила заявку лоукостера "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") на господдержку за потери из-за коронавируса из-за несоответствия правилам... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T10:54
евгений дитрих
владимир путин
аэрофлот
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
экономика
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353
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евгений дитрих, владимир путин, аэрофлот, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), экономика

Росавиация отклонила заявку "Победы" на субсидии за потери из-за COVID-19

10:06 25.06.2020 (обновлено: 10:54 25.06.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 737-800 авиакомпании "Победа" в международном аэропорту Внуково
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа в международном аэропорту Внуково
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Росавиация отклонила заявку лоукостера "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") на господдержку за потери из-за коронавируса из-за несоответствия правилам предоставления субсидии, сообщает ведомство.
"Заявка авиакомпании "Победа" отклонена как не соответствующая критериям, установленным правилами предоставления субсидий", - говорится в сообщении.
Об отказе в субсидиях другим авиакомпаниям Росавиация пока не сообщала.
Газета "Ведомости" писала в мае со ссылкой на проект постановления Минтранса РФ, что условие получения субсидий - непрекращение пассажирских перевозок. С учетом этого условия, отмечала газета, ряд авиакомпаний, в частности, "Победа", на субсидии за апрель и май претендовать не смогут: лоукостер приостановил полеты в апреле и мае. Однако министр транспорта Евгений Дитрих в середине мая заявил, что "Победа", как и все остальные российские авиакомпании, может претендовать на господдержку.
Президент России Владимир Путин ранее поручил поддержать авиаперевозчиков, пострадавших из-за пандемии коронавируса. Правительство выделило на эти цели 23,4 миллиарда рублей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Евгений ДитрихВладимир ПутинАэрофлотФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Экономика
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