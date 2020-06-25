Росавиация отклонила заявку "Победы" на субсидии за потери из-за COVID-19

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Росавиация отклонила заявку лоукостера "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") на господдержку за потери из-за коронавируса из-за несоответствия правилам предоставления субсидии, сообщает ведомство.
"Заявка авиакомпании "Победа" отклонена как не соответствующая критериям, установленным правилами предоставления субсидий", - говорится в сообщении.
Об отказе в субсидиях другим авиакомпаниям Росавиация пока не сообщала.
Газета "Ведомости" писала в мае со ссылкой на проект постановления Минтранса РФ, что условие получения субсидий - непрекращение пассажирских перевозок. С учетом этого условия, отмечала газета, ряд авиакомпаний, в частности, "Победа", на субсидии за апрель и май претендовать не смогут: лоукостер приостановил полеты в апреле и мае. Однако министр транспорта Евгений Дитрих в середине мая заявил, что "Победа", как и все остальные российские авиакомпании, может претендовать на господдержку.
Президент России Владимир Путин ранее поручил поддержать авиаперевозчиков, пострадавших из-за пандемии коронавируса. Правительство выделило на эти цели 23,4 миллиарда рублей.
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