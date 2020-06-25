В Москве стартовало электронное голосование по Конституции

Голосование будет проходить непрерывно с 10.00 25 июня до 20.00 30 июня. Перед голосованием система была протестирована, сбоев выявлено не было. Электронный бюллетень, который раньше оставался на экране 15 минут, теперь при сохранении всех тех же требований по анонимности и тайне голосований может оставаться на экране пользователя весь срок голосования.