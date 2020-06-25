https://ria.ru/20200625/1573445566.html
Поправки в Конституцию укрепят правовой фундамент России, заявил Медведев
Если поправки в Конституцию вступят в силу, они создадут дополнительную прочность правовому фундаменту нашего государства, считает заместитель председателя... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T10:02
2020-06-25T12:17
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
дмитрий медведев
политика
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конституция рф, дмитрий медведев, политика
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости.
Если поправки в Конституцию вступят в силу, они создадут дополнительную прочность правовому фундаменту нашего государства, считает заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев
.
"Я считаю, что это весьма важные гарантии, которые, если они будут поддержаны в ходе всенародного голосования и впоследствии станут изменениями в Конституцию, будут создавать дополнительную прочность нашему правовому фундаменту, фундаменту нашего государства. И, конечно, дополнительные возможности защиты прав граждан", - сказал он журналистам.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин
объявил, что голосование пройдет 1 июля. При этом было принято решение, что фактически граждане РФ могут голосовать в течение семи дней: с 25 июня по 1 июля.
На этой неделе Путин в очередной раз подтвердил, что поправки вступят в силу, только если граждане их поддержат. Президент подчеркнул, что "именно воля народа принципиально важна для того, чтобы обеспечить надёжные условия для уверенного, динамичного, долгосрочного развития страны на годы и десятилетия вперёд".