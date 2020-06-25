Поправки в Конституцию укрепят правовой фундамент России, заявил Медведев

"Я считаю, что это весьма важные гарантии, которые, если они будут поддержаны в ходе всенародного голосования и впоследствии станут изменениями в Конституцию, будут создавать дополнительную прочность нашему правовому фундаменту, фундаменту нашего государства. И, конечно, дополнительные возможности защиты прав граждан", - сказал он журналистам.

На этой неделе Путин в очередной раз подтвердил, что поправки вступят в силу, только если граждане их поддержат. Президент подчеркнул, что "именно воля народа принципиально важна для того, чтобы обеспечить надёжные условия для уверенного, динамичного, долгосрочного развития страны на годы и десятилетия вперёд".