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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200625/1573445566.html
Поправки в Конституцию укрепят правовой фундамент России, заявил Медведев
Если поправки в Конституцию вступят в силу, они создадут дополнительную прочность правовому фундаменту нашего государства, считает заместитель председателя... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T12:17
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
дмитрий медведев
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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конституция рф, дмитрий медведев, политика

Поправки в Конституцию укрепят правовой фундамент России, заявил Медведев

10:02 25.06.2020 (обновлено: 12:17 25.06.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выступает перед журналистами у избирательного участка после голосования
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев выступает перед журналистами у избирательного участка после голосования
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выступает перед журналистами у избирательного участка после голосования
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Если поправки в Конституцию вступят в силу, они создадут дополнительную прочность правовому фундаменту нашего государства, считает заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Я считаю, что это весьма важные гарантии, которые, если они будут поддержаны в ходе всенародного голосования и впоследствии станут изменениями в Конституцию, будут создавать дополнительную прочность нашему правовому фундаменту, фундаменту нашего государства. И, конечно, дополнительные возможности защиты прав граждан", - сказал он журналистам.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. При этом было принято решение, что фактически граждане РФ могут голосовать в течение семи дней: с 25 июня по 1 июля.
На этой неделе Путин в очередной раз подтвердил, что поправки вступят в силу, только если граждане их поддержат. Президент подчеркнул, что "именно воля народа принципиально важна для того, чтобы обеспечить надёжные условия для уверенного, динамичного, долгосрочного развития страны на годы и десятилетия вперёд".
Дмитрий Медведев проголосовал по вопросу принятия поправок в Конституцию
Вчера, 09:21Распространение нового коронавируса
Медведев проголосовал по поправкам в Конституцию
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФДмитрий МедведевПолитика
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