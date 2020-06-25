Политолог оценил заявление Трампа о желании "поладить" с Россией

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Заявление американского президента Заявление американского президента Дональда Трампа о намерении "поладить с Россией" может оказаться искренним, однако подразумевает, что Москва и Вашингтон будут решать существующие в их отношениях проблемы на условиях США , заявил РИА Новости российский эксперт, замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

Выступая накануне на совместной пресс-конференции с польским коллегой Анджеем Дудой, глава американской администрации заявил, что Соединенные Штаты рассчитывают ладить с Россией, несмотря на заявленные ранее планы переброски части своих военнослужащих из Германии в Польшу.

По мнению российского эксперта, в намерениях американского лидера "поладить с Россией" не содержится никого блефа - более того, положительное взаимодействие Москвы и Вашингтона помогло бы партии республиканцев США обеспечить доминирование в своей стране на многие десятилетия.

"Что конкретно Трамп хотел бы решить? Например, чтобы Россия вернула Крым. Чтобы перестала помогать ополченцам Донбасса. Чтобы прекратила строить " Северный поток — 2 ". Скажем, в скором времени мы начнем выстраивать остаток пути газопровода "Северный поток — 2". Есть вероятность, что до Нового года мы его достроим. Можете представить себе удар по имиджу США, которые несколько лет буквально воюют при помощи различных кампаний против этого проекта? Это было бы колоссальным поражением для Вашингтона", - полагает Суздальцев.

Столь же серьезным раздражителем для американского политического истеблишмента, по мнению политолога, является Крым, который "сегодня процветает в составе России".

"Таким образом, на международном направлении у американской администрации ничего не получается. Трамп и нынешняя Америка никогда не пойдут на "диалог равных". Поэтому, да, Трамп предложит России решить существующие проблемы, но на американских условиях. С позиции давления", - указал собеседник агентства.

Вместе с тем, уверен он, проблемы в отношениях между двумя странами не сводятся к разногласиям между Белым домом и Кремлем. "Они касаются и взаимоотношениями между российским и американским обществом, а главное - всего мира. Действительно, сейчас существует очень мало мировых проблем, к которым были бы непричастны Россия, США и Китай. Мир стал тесным, и взаимодействие требуется", - резюмировал Суздальцев.