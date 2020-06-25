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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200625/1573445322.html
Медведев рассказал об актуальности поправок в Конституцию
Предлагаемые поправки в Конституцию, касающиеся социальной сферы, оказались очень важны и актуальны в нынешней ситуации, считает заместитель председателя Совета РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T12:22
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
дмитрий медведев
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Дмитрий Медведев проголосовал по вопросу принятия поправок в Конституцию
Дмитрий Медведев проголосовал по вопросу принятия поправок в Конституцию
2020-06-25T09:58
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конституция рф, дмитрий медведев, общество

Медведев рассказал об актуальности поправок в Конституцию

09:58 25.06.2020 (обновлено: 12:22 25.06.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев во время голосования по вопросу принятия поправок
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев во время голосования по вопросу принятия поправок
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев во время голосования по вопросу принятия поправок
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Предлагаемые поправки в Конституцию, касающиеся социальной сферы, оказались очень важны и актуальны в нынешней ситуации, считает заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Вот посмотрите, какие поправки были предложены. Они были, эти поправки были направлены на то, чтобы укрепить трудовые права граждан, зафиксировать принципы индексации, установить адресный характер поддержки людей, помощь многодетным семьям. И вот, казалось бы, эти общие вещи, которые переводятся на конституционный уровень, они стали исключительно важны в текущий период, когда ввиду пандемии коронавируса люди столкнулись и с безработицей, и с проблемами, которые связаны с отсутствием дополнительных доходов или основной работы", - сказал он журналистам.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
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По его словам, все это "делает весьма актуальным, чтобы такого рода положения были выведены на конституционный уровень".
"Это значит, что эти принципы приобретают конституционный характер, эти нормы приобретают конституционный характер, и в этом случае, кто бы ни находился у власти, какое бы правительство ни было, оно не может просто сказать: "Знаете что, мы индексацию проводить не будем". Поскольку это конституционная норма. Без изменения конституции этого сделать будет нельзя", - отметил Медведев.
"Это повышает гарантии трудовых и социальных прав граждан", - подчеркнул он.
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