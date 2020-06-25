Медведев рассказал об актуальности поправок в Конституцию

"Это значит, что эти принципы приобретают конституционный характер, эти нормы приобретают конституционный характер, и в этом случае, кто бы ни находился у власти, какое бы правительство ни было, оно не может просто сказать: "Знаете что, мы индексацию проводить не будем". Поскольку это конституционная норма. Без изменения конституции этого сделать будет нельзя", - отметил Медведев.