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Клишас проголосовал по поправкам в Конституцию
Сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок в конституцию, председатель конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас принял участие в... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T09:54
2020-06-25T09:54
голосование по поправкам в конституцию
андрей клишас
владимир путин
политика
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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андрей клишас, владимир путин, политика
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости.
Сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок в конституцию, председатель конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас
принял участие в голосовании по поправкам в основной закон.
"Проголосовал в 08.15, организация отличная, все меры безопасности соблюдаются", - сказал он РИА Новости.
По его словам, он проголосовал за внесение поправок.
"Я за", - ответил Клишас на вопрос, проголосовал ли он в поддержку поправок или против них.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин
объявил, что голосование пройдет 1 июля. При этом было принято решение, что фактически граждане РФ могут голосовать в течение семи дней: с 25 июня по 1 июля.
На этой неделе Путин в очередной раз подтвердил, что поправки вступят в силу, только если граждане их поддержат. Президент подчеркнул, что "именно воля народа принципиально важна для того, чтобы обеспечить надёжные условия для уверенного, динамичного, долгосрочного развития страны на годы и десятилетия вперёд".