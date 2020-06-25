Клишас проголосовал по поправкам в Конституцию

Бюллетени для голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ . Архивное фото

Бюллетени для голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок в конституцию, председатель конституционного комитета Совета Федерации Сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок в конституцию, председатель конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас принял участие в голосовании по поправкам в основной закон.

"Проголосовал в 08.15, организация отличная, все меры безопасности соблюдаются", - сказал он РИА Новости.

По его словам, он проголосовал за внесение поправок.

"Я за", - ответил Клишас на вопрос, проголосовал ли он в поддержку поправок или против них.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. При этом было принято решение, что фактически граждане РФ могут голосовать в течение семи дней: с 25 июня по 1 июля.