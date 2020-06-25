Производство продуктов в Приморье с начала года увеличилось на 8,4%

Сейчас в регионе действуют меры господдержки местных производителей, в том числе компенсация затрат по производству, субсидирование покупки оборудования и техники. В рамках регионального проекта "Экспорт продукции АПК" в 2020 году этот показатель должен составить 1,4 миллиарда долларов.

В регионе действует государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2020 - 2027 годы. Ее целями являются рост объема производства сельхозпродукции к 2027 году до 55 миллиардов рублей, обеспечение прироста производительности труда в этом секторе, доведение объема отгруженных продуктов к 2027 году до 75 миллиарда рублей. Кроме того, среди целей госпрограммы - прирост производительности труда в производстве продуктов к 2027 году не менее 70% по сравнению с базовым 2016 годом.