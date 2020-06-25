Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200625/1573445079.html
Производство продуктов в Приморье с начала года увеличилось на 8,4%
Производители продуктов питания в Приморье с начала года увеличили выпуск на 8,4% - до 20,2 миллиарда рублей, сообщает правительство региона. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T09:53
приморский край
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155505/36/1555053659_0:316:3077:2047_1400x0_80_0_0_541b931773e72cd0985072804709b2bf.jpg
приморский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155505/36/1555053659_0:316:3077:2047_1400x0_80_0_0_541b931773e72cd0985072804709b2bf.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155505/36/1555053659_348:0:3077:2047_1400x0_80_0_0_ace5f958e959a4df5e8fc5b5e6dae41b.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155505/36/1555053659_883:0:2930:2047_1400x0_80_0_0_dd04c461dbd46c9af06f69b9029525c1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
приморский край, экономика

Производство продуктов в Приморье с начала года увеличилось на 8,4%

09:53 25.06.2020
125
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПроверка качества хлеба на хлебокомбинате
Проверка качества хлеба на хлебокомбинате
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Проверка качества хлеба на хлебокомбинате. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 25 июн - РИА Новости. Производители продуктов питания в Приморье с начала года увеличили выпуск на 8,4% - до 20,2 миллиарда рублей, сообщает правительство региона.
"Местные товаропроизводители обеспечивают рынок края хлебом, колбасой, кондитерскими изделиями, молоком и водой. Как сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства, за пять месяцев текущего года производство пищевых продуктов в Приморском крае составило 20,2 миллиарда рублей, что на 8,4% больше аналогичного периода 2019 года", - говорится в сообщении.
По данным властей, с начала года местные компании произвели 18,7 тысячи тонн колбасных изделий, 23,2 тысячи тонн хлебобулочных изделий, 3,8 тысячи тонн кондитерских изделий, 16,5 тысячи тонн молочной продукции, а воды – 90,2 миллиона полулитров.
Сейчас в регионе действуют меры господдержки местных производителей, в том числе компенсация затрат по производству, субсидирование покупки оборудования и техники. В рамках регионального проекта "Экспорт продукции АПК" в 2020 году этот показатель должен составить 1,4 миллиарда долларов.
В регионе действует государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2020 - 2027 годы. Ее целями являются рост объема производства сельхозпродукции к 2027 году до 55 миллиардов рублей, обеспечение прироста производительности труда в этом секторе, доведение объема отгруженных продуктов к 2027 году до 75 миллиарда рублей. Кроме того, среди целей госпрограммы - прирост производительности труда в производстве продуктов к 2027 году не менее 70% по сравнению с базовым 2016 годом.
101000
Обсудить 0
Приморский крайЭкономика
Рекомендуем
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа в международном аэропорту Внуково
Росавиация отклонила заявку "Победы" на субсидии за потери из-за COVID-19
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Потенциал роста по всем направлениям АПК не исчерпан, заявил Мишустин
Вид Владивостока
Летний фестиваль ягод и сыра пройдет в июле во Владивостоке
Здание Счетной Палаты РФ в Москве
СП не нашла ответственного за достижение целей устойчивого развития
Города России. Брянск
Выставка "Всероссийский день поля" откроется 9 июля в Брянской области
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Уровень газификации на селе превысил 60%, заявил Мишустин
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
В Якутии приостановили работу рудника "Алросы" из-за коронавируса
Цветы
В Москве стартовал международный фестиваль садов и цветов
Президент РФ Владимир Путин
Путин дал поручения по субсидиям для поддержки легкой промышленности
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Глава ЦБ рассказала о способах защиты от мошенников
Города России. Сургут
Сургутский район в четвертый раз признали лидером инвестрейтинга в Югре
Рост экономики
Георгиевский: потенциал развития экспорта — в инвестиционных проектах
Логотип Газпрома на здании компрессорной станции Русская
"Газпром" начал строительство платформы для месторождения в Арктике
Выпечка
Исследование: во время самоизоляции в России вырос спрос на выпечку
Российские рубли
В КСП рассказали о нарушениях при реализации госпрограмм в Приморье
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:34Из Владивостока впервые за долгое время запустят рейсы в Сочи и Крым
08:30Российские виноделы попросили преференций
08:30Греческий политик считает, что статья Путина касается не только историков
08:26В Узбекистане выявили 238 новых случаев заражения коронавирусом
08:19Более 260 населенных пунктов Украины остаются подтопленными
08:15В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 132 пациента от COVID-19
08:13Житель Новосибирска ехал на дачу в вагоне с углем, но оказался в Кузбассе
08:09Новейший лазерный резак для водолазов покажут на форуме "Армия-2020"
08:04Внешность кота Матроскина изменится в новом сезоне "Простоквашино"
07:59В Москве в пятницу ожидается солнечная погода без осадков
07:56Минздрав предложил отложить новые правила получения справок для водителей
07:50Общая явка на электронное голосование по конституции составляет 49,5%
07:34Коронавирус за последние сутки выявили еще у 44 жителей Кузбасса
07:32В Киргизии число случаев инфицирования COVID-19 превысило 4,2 тысячи
07:23Добровольцы рассказали о самочувствии после вакцинации от COVID-19
07:14СМИ: в КНДР не было антиамериканских митингов в годовщину Корейской войны
07:12В Индии число выявленных случаев коронавируса приблизилось к 500 тысячам
07:10Гейтс предупредил о риске неэффективности вакцины от COVID-19
07:06Президент Бразилии допустил, что уже переболел коронавирусом
07:05В Норильске за сутки собрали 16 кубометров топливно-водяной смеси
Лента новостейМолния