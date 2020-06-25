Производство продуктов в Приморье с начала года увеличилось на 8,4%

ВЛАДИВОСТОК, 25 июн - РИА Новости. Производители продуктов питания в Приморье с начала года увеличили выпуск на 8,4% - до 20,2 миллиарда рублей, сообщает правительство региона.
"Местные товаропроизводители обеспечивают рынок края хлебом, колбасой, кондитерскими изделиями, молоком и водой. Как сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства, за пять месяцев текущего года производство пищевых продуктов в Приморском крае составило 20,2 миллиарда рублей, что на 8,4% больше аналогичного периода 2019 года", - говорится в сообщении.
По данным властей, с начала года местные компании произвели 18,7 тысячи тонн колбасных изделий, 23,2 тысячи тонн хлебобулочных изделий, 3,8 тысячи тонн кондитерских изделий, 16,5 тысячи тонн молочной продукции, а воды – 90,2 миллиона полулитров.
Сейчас в регионе действуют меры господдержки местных производителей, в том числе компенсация затрат по производству, субсидирование покупки оборудования и техники. В рамках регионального проекта "Экспорт продукции АПК" в 2020 году этот показатель должен составить 1,4 миллиарда долларов.
В регионе действует государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2020 - 2027 годы. Ее целями являются рост объема производства сельхозпродукции к 2027 году до 55 миллиардов рублей, обеспечение прироста производительности труда в этом секторе, доведение объема отгруженных продуктов к 2027 году до 75 миллиарда рублей. Кроме того, среди целей госпрограммы - прирост производительности труда в производстве продуктов к 2027 году не менее 70% по сравнению с базовым 2016 годом.