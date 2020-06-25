В якутских лабораториях провели свыше 200 тысяч тестов на коронавирус

Ситуацию в районах в целом удается стабилизировать. Новые случаи инфицирования, как отметил глава, связаны исключительно с завозом из Якутска, но очаги быстро ликвидируются.

"За последние сутки проведено около 3568 анализов. Всего за весь период пандемии коронавируса в республике проведено 206 тысяч тестов. Это лучшие показатели по стране… Выздоровевших тоже много. За последние сутки 79 человек. Число выздоровевших превысило 70%, это показатель серьезного качественного уровня системы здравоохранения республики. Коэффициент распространения у нас сократился до 0,87", - поделился Николаев.