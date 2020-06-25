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Распространение нового коронавируса
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В якутских лабораториях провели свыше 200 тысяч тестов на коронавирус
Лаборатории Якутии провели свыше 200 тысяч тестов на коронавирус, число выздоровевших людей превысило 70%, сообщил глава региона Айсен Николаев на ежедневном... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T09:52
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
айсен николаев
якутск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, айсен николаев, якутск, общество

В якутских лабораториях провели свыше 200 тысяч тестов на коронавирус

09:52 25.06.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовПробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу. Архивное фото
ЯКУТСК, 25 июн – РИА Новости. Лаборатории Якутии провели свыше 200 тысяч тестов на коронавирус, число выздоровевших людей превысило 70%, сообщил глава региона Айсен Николаев на ежедневном брифинге оперативного штаба.
По словам главы, число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в регионе достигло 3963. За прошедшие сутки выявлено 72 заболевших, из них 60 – в Якутске.
Айсен Николаев
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Ситуацию в районах в целом удается стабилизировать. Новые случаи инфицирования, как отметил глава, связаны исключительно с завозом из Якутска, но очаги быстро ликвидируются.
"За последние сутки проведено около 3568 анализов. Всего за весь период пандемии коронавируса в республике проведено 206 тысяч тестов. Это лучшие показатели по стране… Выздоровевших тоже много. За последние сутки 79 человек. Число выздоровевших превысило 70%, это показатель серьезного качественного уровня системы здравоохранения республики. Коэффициент распространения у нас сократился до 0,87", - поделился Николаев.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Айсен НиколаевЯкутскОбщество
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