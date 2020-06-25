Токаев уверен, что в Казахстане нельзя ущемлять русский язык

АЛМА-АТА, 25 июн — РИА Новости. Президент Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что укрепление позиций государственного — казахского — языка не должно приводить к ущемлению русского языка.

Согласно Конституции, в Казахстане государственным является казахский язык. В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально используется русский язык.

"Укрепляя позиции казахского языка, не следует ущемлять статус русского языка", — сказал он в интервью газете "Ана тілі" ("Родной язык"), опубликованном в четверг.

По мнению Токаева, языковая проблема имеет огромное политическое значение и неправильное обращение с ней может привести к непоправимым последствиям для государственности и безопасности граждан страны. "В этом мы воочию убедились на примере Украины . Лобовая атака с целью повышения статуса государственного языка и насильственного расширения ареала его применения контрпродуктивна, поскольку может спровоцировать дестабилизацию межнациональных отношений", — отметил глава государства.

Он считает, что Казахстану следует учитывать геополитический фон, в котором особняком стоит самая протяженная в мире сухопутная граница с Россией. "География — это тоже важный фактор геополитики. Но это не значит, что работа должна быть заморожена. Ее нужно продолжать, причем делать это без шума, надрыва, самовозвеличивания", — добавил он.

Токаев отметил, что для укрепления позиций казахского языка он "должен стать престижным, востребованным в нашем обществе". "При назначении на государственные должности, особенно сопряженные с общественными коммуникациями, предпочтение отдавать тем, кто наряду с профессиональными качествами хорошо владеет казахским языком. Госслужащие, не умеющие вести дискуссию и диалог на государственном языке в парламенте или на пресс-конференциях, должны стать анахронизмом", — подчеркнул он.