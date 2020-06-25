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Токаев уверен, что в Казахстане нельзя ущемлять русский язык
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что укрепление позиций государственного — казахского — языка не должно приводить к ущемлению русского языка. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T17:32
касым-жомарт токаев
казахстан
украина
в мире
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https://ria.ru/20200624/1573351605.html
https://ria.ru/20180111/1512431447.html
Из за языка, в первую очередь, мы и уехали оттуда более 20 лет назад. Чужими стали на родине. Я там родилась, выросла. Это был и мой дом. Раньше все спокойно говорили по-русски.
15
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казахстан
украина
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
касым-жомарт токаев, казахстан, украина, в мире

Токаев уверен, что в Казахстане нельзя ущемлять русский язык

09:47 25.06.2020 (обновлено: 17:32 25.06.2020)
11703
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
АЛМА-АТА, 25 июн — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что укрепление позиций государственного — казахского — языка не должно приводить к ущемлению русского языка.
Согласно Конституции, в Казахстане государственным является казахский язык. В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально используется русский язык.
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске
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"Укрепляя позиции казахского языка, не следует ущемлять статус русского языка", — сказал он в интервью газете "Ана тілі" ("Родной язык"), опубликованном в четверг.
По мнению Токаева, языковая проблема имеет огромное политическое значение и неправильное обращение с ней может привести к непоправимым последствиям для государственности и безопасности граждан страны. "В этом мы воочию убедились на примере Украины. Лобовая атака с целью повышения статуса государственного языка и насильственного расширения ареала его применения контрпродуктивна, поскольку может спровоцировать дестабилизацию межнациональных отношений", — отметил глава государства.
Он считает, что Казахстану следует учитывать геополитический фон, в котором особняком стоит самая протяженная в мире сухопутная граница с Россией. "География — это тоже важный фактор геополитики. Но это не значит, что работа должна быть заморожена. Ее нужно продолжать, причем делать это без шума, надрыва, самовозвеличивания", — добавил он.
Токаев отметил, что для укрепления позиций казахского языка он "должен стать престижным, востребованным в нашем обществе". "При назначении на государственные должности, особенно сопряженные с общественными коммуникациями, предпочтение отдавать тем, кто наряду с профессиональными качествами хорошо владеет казахским языком. Госслужащие, не умеющие вести дискуссию и диалог на государственном языке в парламенте или на пресс-конференциях, должны стать анахронизмом", — подчеркнул он.
Одновременно, по его мнению, следует поддерживать и поощрять представителей других этносов, хорошо владеющих казахским языком. "Избирать их в парламент и представительные органы, назначать на высокие посты в системе государственной службы, отмечать государственными наградами. Такие люди помогут поднять казахский язык до уровня языка межнационального общения", — заключил он.
Астана. Архивное фото
11 января 2018, 14:14
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82754015
Обсудить 10
Касым-Жомарт ТокаевКазахстанУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Из за языка, в первую очередь, мы и уехали оттуда более 20 лет назад. Чужими стали на родине. Я там родилась, выросла. Это был и мой дом. Раньше все спокойно говорили по-русски.
25 июня, 17:35
ТХТолькоЗа Хорошее
1200102
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