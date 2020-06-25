Путин назвал Татарстан одним из регионов-лидеров

Президент добавил, что Татарстан гордится своим вкладом в укрепление российской государственности, в развитие отечественной экономики, науки, культуры и образования, а также тем, что подарил стране и миру выдающихся писателей, поэтов, музыкантов, религиозных деятелей.

"Отрадно, что татарстанцы искренне любят свою Родину, с глубоким уважением относятся к отеческим традициям и обычаям, свято чтят подвиг ветеранов Великой Отечественной войны, в праздники и будни, в горе и радости умеют быть вместе, стремятся поддерживать тех, кто нуждается в помощи и заботе. Так случилось и в нынешнем году, когда наша страна столкнулась с угрозой распространения опасной эпидемии. Уверен, вместе мы обязательно справимся с этим серьёзным вызовом", - добавляется в сообщении.