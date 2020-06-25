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Путин назвал Татарстан одним из регионов-лидеров
Президент России Владимир Путин поздравил жителей Татарстана со столетним юбилеем республики, отметив, что сегодня регион по праву считается одним из лидеров,... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T09:46
республика татарстан
владимир путин
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общество
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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владимир путин, республика татарстан (татарстан), общество

Путин назвал Татарстан одним из регионов-лидеров

09:46 25.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Татарстана со столетним юбилеем республики, отметив, что сегодня регион по праву считается одним из лидеров, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Сегодня Республика Татарстан по праву считается одним из регионов-лидеров. Здесь созданы условия для привлечения крупных инвестиций, успешно претворяются в жизнь масштабные инициативы в промышленности и сельском хозяйстве, в энергетическом и строительном комплексах, в социальной сфере", - говорится в сообщении.
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Президент добавил, что Татарстан гордится своим вкладом в укрепление российской государственности, в развитие отечественной экономики, науки, культуры и образования, а также тем, что подарил стране и миру выдающихся писателей, поэтов, музыкантов, религиозных деятелей.
"Отрадно, что татарстанцы искренне любят свою Родину, с глубоким уважением относятся к отеческим традициям и обычаям, свято чтят подвиг ветеранов Великой Отечественной войны, в праздники и будни, в горе и радости умеют быть вместе, стремятся поддерживать тех, кто нуждается в помощи и заботе. Так случилось и в нынешнем году, когда наша страна столкнулась с угрозой распространения опасной эпидемии. Уверен, вместе мы обязательно справимся с этим серьёзным вызовом", - добавляется в сообщении.
В заключение глава государства пожелал жителям региона всего самого доброго.
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Республика ТатарстанВладимир ПутинРеспублика Татарстан (Татарстан)Общество
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