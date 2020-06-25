В Челябинской области закрыли отделение больницы из-за выявления COVID-19

ЧЕЛЯБИНСК, 25 июн – РИА Новости. Реанимационное отделение Каслинской районной больницы в Челябинской области закрыли до 6 июля из-за выявления положительной реакции на коронавирусную инфекцию у сотрудницы, сообщила в четверг пресс-служба районной администрации.
"Приостановлено до 6 июля постановлением главного государственного санитарного врача в Кыштыме, Верхнем Уфалее, Каслинском и Нязепетровском районах №1003 эксплуатация реанимационного отделения (районной больницы города Касли) в связи с выявлением у сотрудницы положительной реакции на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
Сотрудники находятся на самоизоляции, уточняется в сообщении.
Всего с диагнозом CОVID-19 на учете в районе находятся 42 человека, в том числе болеющих без симптомов 28 пациентов, добавляется в сообщении.
По данным минздрава региона, на утро 24 июня в области подтверждены 6652 случая заболевания COVID-19 (плюс 172 новых подтверждения). Всего 3531 пациент выздоровел и выписан из больниц.
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