В Тамбовской области число пациентов с COVID-19 превысило 4,5 тысячи

За прошедшие сутки в области зарегистрировано 46 новых случаев COVID-19. Среди новых заболевших - 16 мужчин, 29 женщин и мальчик 5-ти лет. Возраст взрослых - от 29 до 83 лет. Прибывших из других регионов нет, все заразились, контактируя с ранее заболевшими.