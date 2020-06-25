В Тамбовской области число пациентов с COVID-19 превысило 4,5 тысячи

ВОРОНЕЖ, 25 июн - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции за сутки в Тамбовской области выросло на 46, общее число заболевших превысило 4,5 тысячи, сообщает в четверг администрация региона.
За прошедшие сутки в области зарегистрировано 46 новых случаев COVID-19. Среди новых заболевших - 16 мужчин, 29 женщин и мальчик 5-ти лет. Возраст взрослых - от 29 до 83 лет. Прибывших из других регионов нет, все заразились, контактируя с ранее заболевшими.
"Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом – 4503, из них 1577 - без клинических проявлений. 2527 выздоровели: 1203 выписаны из стационара, 1324 сняты с амбулаторного наблюдения по выздоровлению, умерло 20", - говорится в сообщении.
На госпитализации в настоящий момент находится 521 человек, из них диагноз "пневмония" у 426 человек. На карантине на дому под медицинским наблюдением находятся 3609, из них подтверждённых случаев COVID - 1435.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заражения, свыше 473 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.