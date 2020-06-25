Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200625/1573444201.html
В Тамбовской области число пациентов с COVID-19 превысило 4,5 тысячи
Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции за сутки в Тамбовской области выросло на 46, общее число заболевших превысило 4,5 тысячи, сообщает в... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T09:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
воз
тамбовская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529915_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_e17667230ec24a82511af94e513bfafb.jpg
тамбовская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529915_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_e17667230ec24a82511af94e513bfafb.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529915_43:0:2774:2048_1400x0_80_0_0_9120523990f42b99632d17408f4a2020.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529915_384:0:2432:2048_1400x0_80_0_0_4c739e32342f4122468fcb388dfcc958.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воз, тамбовская область, общество

В Тамбовской области число пациентов с COVID-19 превысило 4,5 тысячи

09:34 25.06.2020
187
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 25 июн - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции за сутки в Тамбовской области выросло на 46, общее число заболевших превысило 4,5 тысячи, сообщает в четверг администрация региона.
За прошедшие сутки в области зарегистрировано 46 новых случаев COVID-19. Среди новых заболевших - 16 мужчин, 29 женщин и мальчик 5-ти лет. Возраст взрослых - от 29 до 83 лет. Прибывших из других регионов нет, все заразились, контактируя с ранее заболевшими.
"Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом – 4503, из них 1577 - без клинических проявлений. 2527 выздоровели: 1203 выписаны из стационара, 1324 сняты с амбулаторного наблюдения по выздоровлению, умерло 20", - говорится в сообщении.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
На госпитализации в настоящий момент находится 521 человек, из них диагноз "пневмония" у 426 человек. На карантине на дому под медицинским наблюдением находятся 3609, из них подтверждённых случаев COVID - 1435.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заражения, свыше 473 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
020000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВОЗТамбовская областьОбщество
Рекомендуем
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
В Якутии приостановили работу рудника "Алросы" из-за коронавируса
Тестирование на коронавирус
На Украине число выявленных случаев коронавируса выросло до 40 008
Врач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Челябинской области закрыли отделение больницы из-за выявления COVID-19
Медицинские работники
В Воронежской области число пациентов с COVID-19 превысило 6,6 тысяч
Парк развлечений Диснейленд в Калифорнии
Парк "Диснейленд" в Калифорнии отложил открытие
Пассажиры в аэропорту Шереметьево в Москве
"Ведомости" сообщили об эксклюзивных рейсах "Аэрофлота" за рубеж
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
В якутских лабораториях провели свыше 200 тысяч тестов на коронавирус
Президент РФ Владимир Путин
Путин назвал Татарстан одним из регионов-лидеров
Отдыхающие на пляже в Центральном районе города Сочи
Более 30 тысяч туристов прибыли в Сочи после смягчения ограничений
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Россия должна оставаться президентской республикой, считает Медведев
Лев
Жители села в Казахстане нашли разгуливающего по улицам льва
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Москве 926 пациентов вылечились от COVID-19 за сутки
Врач скорой помощи
В Тамбовской области рассказали о новых случаях коронавируса
Машина скорой помощи подъезжает к зданию медицинского центра в Ереване
В Армении заявили о рекордном числе больных COVID-19 за сутки
Остров Родос, Греция
На Родосе ребенок потерял сознание из-за голода
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:30Российские виноделы попросили преференций
08:30Греческий политик считает, что статья Путина касается не только историков
08:26В Узбекистане выявили 238 новых случаев заражения коронавирусом
08:19Более 260 населенных пунктов Украины остаются подтопленными
08:15В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 132 пациента от COVID-19
08:13Житель Новосибирска ехал на дачу в вагоне с углем, но оказался в Кузбассе
08:09Новейший лазерный резак для водолазов покажут на форуме "Армия-2020"
08:04Внешность кота Матроскина изменится в новом сезоне "Простоквашино"
07:59В Москве в пятницу ожидается солнечная погода без осадков
07:56Минздрав предложил отложить новые правила получения справок для водителей
07:50Общая явка на электронное голосование по конституции составляет 49,5%
07:34Коронавирус за последние сутки выявили еще у 44 жителей Кузбасса
07:32В Киргизии число случаев инфицирования COVID-19 превысило 4,2 тысячи
07:23Добровольцы рассказали о самочувствии после вакцинации от COVID-19
07:14СМИ: в КНДР не было антиамериканских митингов в годовщину Корейской войны
07:12В Индии число выявленных случаев коронавируса приблизилось к 500 тысячам
07:10Гейтс предупредил о риске неэффективности вакцины от COVID-19
07:06Президент Бразилии допустил, что уже переболел коронавирусом
07:05В Норильске за сутки собрали 16 кубометров топливно-водяной смеси
06:46Китай за сутки выявил 13 случаев COVID-19 и пять бессимптомных носителей
Лента новостейМолния