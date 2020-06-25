Парк "Диснейленд" в Калифорнии отложил открытие

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Развлекательный парк "Диснейленд" в штате Калифорния отложил запланированное на 17 июля открытие, сообщили в компании Disney.
Ранее сообщалось, что парк "Диснейленд" и "Парк приключений Диснея в Калифорнии" планирует открыться 17 июля.
"Штат Калифорния только что заявил, что не опубликует рекомендации по открытию тематических парков раньше 4 июля. Учитывая время, которое нам понадобится, чтобы вернуть тысячи сотрудников на работу и возобновить свой бизнес, у нас нет другого выбора, кроме переноса открытия наших тематических парков и курортных отелей до тех пор, пока мы не получим разрешение от властей", - говорится в Twitter компании.
Новую дату открытия в компании не сообщили.
Парк "Диснейленд" был в середине марта закрыт из-за коронавируса. В 2019 году "Диснейленд" в Калифорнии посетили 18,7 миллиона человек — это второй по посещаемости парк развлечений в мире и в США.
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