Парк "Диснейленд" в Калифорнии отложил открытие

"Штат Калифорния только что заявил, что не опубликует рекомендации по открытию тематических парков раньше 4 июля. Учитывая время, которое нам понадобится, чтобы вернуть тысячи сотрудников на работу и возобновить свой бизнес, у нас нет другого выбора, кроме переноса открытия наших тематических парков и курортных отелей до тех пор, пока мы не получим разрешение от властей", - говорится в Twitter компании.