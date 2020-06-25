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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200625/1573443996.html
Россия должна оставаться президентской республикой, считает Медведев
Россия должна оставаться президентской республикой, но поправки расширят роль парламента, считает заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T12:22
голосование по поправкам в конституцию
дмитрий медведев
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Дмитрий Медведев проголосовал по вопросу принятия поправок в Конституцию
Дмитрий Медведев проголосовал по вопросу принятия поправок в Конституцию
2020-06-25T09:31
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дмитрий медведев, политика

Россия должна оставаться президентской республикой, считает Медведев

09:31 25.06.2020 (обновлено: 12:22 25.06.2020)
603
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Россия должна оставаться президентской республикой, но поправки расширят роль парламента, считает заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Если эти поправки будут приняты, то в этом случае участие парламента, в частности, Государственной Думы в формировании правительства будет гораздо более значительным. Причем это касается и собственно правительственного блока, и президентского блока. Это, на мой взгляд, как раз и есть такое дополнительное развитие принципа разделения властей, который является общим принципом функционирования демократических государств", - отметил Медведев.
"При том, что наша страна сохраняется в качестве президентской республики, что, на мой взгляд, безусловно необходимо просто для ее существования", - подчеркнул он.
Дмитрий Медведев проголосовал по вопросу принятия поправок в Конституцию
Вчера, 09:21Распространение нового коронавируса
Медведев проголосовал по поправкам в Конституцию
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Голосование по поправкам в КонституциюДмитрий МедведевПолитика
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