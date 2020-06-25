https://ria.ru/20200625/1573443996.html
Россия должна оставаться президентской республикой, считает Медведев
Россия должна оставаться президентской республикой, но поправки расширят роль парламента, считает заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T09:31
2020-06-25T12:22
голосование по поправкам в конституцию
дмитрий медведев
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Дмитрий Медведев проголосовал по вопросу принятия поправок в Конституцию
Дмитрий Медведев проголосовал по вопросу принятия поправок в Конституцию
2020-06-25T09:31
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, политика
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости.
Россия должна оставаться президентской республикой, но поправки расширят роль парламента, считает заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев
.
"Если эти поправки будут приняты, то в этом случае участие парламента, в частности, Государственной Думы в формировании правительства будет гораздо более значительным. Причем это касается и собственно правительственного блока, и президентского блока. Это, на мой взгляд, как раз и есть такое дополнительное развитие принципа разделения властей, который является общим принципом функционирования демократических государств", - отметил Медведев.
"При том, что наша страна сохраняется в качестве президентской республики, что, на мой взгляд, безусловно необходимо просто для ее существования", - подчеркнул он.