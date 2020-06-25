Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200625/1573443886.html
На Родосе ребенок потерял сознание из-за голода
Девятилетняя девочка потеряла сознание в булочной на острове Родос в Греции из-за голода, когда ждала с матерью хлеб, сообщает телеканал Open. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T09:29
родос
парламент греции
греция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/102553/76/1025537635_0:684:3649:2736_1400x0_80_0_0_2b9263fe01a6b32499351c604f46e87f.jpg
https://ria.ru/20191219/1562594058.html
родос
греция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/102553/76/1025537635_0:684:3649:2736_1400x0_80_0_0_2b9263fe01a6b32499351c604f46e87f.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/102553/76/1025537635_0:0:3649:2736_1400x0_80_0_0_f0332b6e91a04affc89ef6a8f09021df.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/102553/76/1025537635_416:0:3152:2736_1400x0_80_0_0_f9e44bfe258ffc24c4e8920686f15f50.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
родос, парламент греции, греция, в мире

На Родосе ребенок потерял сознание из-за голода

09:29 25.06.2020
1181
© РИА Новости / Ольга ЛипичОстров Родос, Греция
Остров Родос, Греция
© РИА Новости / Ольга Липич
Остров Родос, Греция. Архивное фото
АФИНЫ, 25 июн - РИА Новости. Девятилетняя девочка потеряла сознание в булочной на острове Родос в Греции из-за голода, когда ждала с матерью хлеб, сообщает телеканал Open.
Происшествие вызвало волну сочувствия и беспокойства по всей стране.
Полиция
19 декабря 2019, 15:11
В Волгограде родители били и морили голодом шестилетнего сына
Мать девочки работала в отеле, но уже несколько месяцев является безработной из-за пандемии и оказалась в очень сложном финансовом положении, рассказал президент ассоциации гостиничных служащих Родоса Танасис Стамулис.
По его словам, женщина воспитывает двоих детей одна.
Гостиницы на острове остаются закрытыми, и никто не знает, будут ли они, сколько и на каких условиях работать и сколько сотрудников в конечном итоге будут заняты, сказал он. "Ситуация трагическая. Люди распродают свои вещи. Родос - мертвый город. Никакого движения. Особенно вечером все мертво", - сказал Стамулис и добавил, что количество безработных в общественном питании и туристической индустрии на острове в настоящее время оцениваются в 40 тысяч человек. На Родосе проживает порядка 115 тысяч человек.
"Только 10-15% отелей будут открыты. Министр труда должен выделить людям специальную компенсация, чтобы им жить дальше", - сказал он.
София Мания из благотворительной ассоциации "Айя-София" на Родосе сказала Open, что ассоциация связалась с женщиной и включила ее в свою программу. "Она не просит денег, она хочет еды для своих детей и работу. Ассоциация ищет ей работу", - сказала Мания.
Издание "Прото тема" пишет, что девочка потеряла сознание от запаха горячего хлеба. "У нас нечего было поесть", - пояснила женщина, когда владелец булочной предложил им воду, сок и что-нибудь из еды.
Женщина рассказала изданию, что отель, в котором она работала, был закрыт, и никто не знает, когда он откроется из-за коронавируса. В прошлом году женщина работала, получая 1000 евро в месяц, и могла содержать двоих детей-близнецов. Весной она получила пособие в 800 евро, но оно закончилось. В профсоюзе обещали помощь в 533 евро, но только 1 июля. Еще положено пособие на детей в 168 евро, сказала женщина. Она обратилась ко всем 300 членам парламента Греции с вопросом - могут ли они воспитывать своих детей на 168 евро, получая их раз в два месяца, пишет издание.
3013552
Обсудить 0
РодосПарламент ГрецииГрецияВ мире
Рекомендуем
Лев
Жители села в Казахстане нашли разгуливающего по улицам льва
Пассажиры в аэропорту Шереметьево в Москве
"Ведомости" сообщили об эксклюзивных рейсах "Аэрофлота" за рубеж
Президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
В Кремле ответили на критику Лукашенко в адрес России
Вашингтон, США
Палата представителей конгресса США проголосует за создание нового штата
Суперлуние, наблюдаемое в Москве
Раскрыта загадка темной стороны Луны
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Токаев уверен, что в Казахстане нельзя ущемлять русский язык
Михаил Саакашвили
Саакашвили заявил о превосходстве России над Украиной
Медицинские работники несут пациента, доставленного в больницу Columbus Covid 2 в Риме
ВОЗ заявила о новом всплеске коронавируса в Европе
Вагоны с углем на железной дороге
Житель Новосибирска ехал на дачу в вагоне с углем, но оказался в Кузбассе
Петр Порошенко
Порошенко заявил о шансе Украины "вернуть" Крым
Актриса Кристина Асмус на открытии 41-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ)
Асмус раскрыла подробности развода с Харламовым
Блогер Александр Diablo R1
Популярный российский блогер погиб в 31 год
Президент США Дональд Трамп
Политолог оценил заявление Трампа о желании "поладить" с Россией
Самолет австралийской авиакомпании Qantas
Австралийская Qantas намерена уволить шесть тысяч человек из-за пандемии
Собчак хочет подать в суд на немецкое СМИ за клевету
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:30Российские виноделы попросили преференций
08:30Греческий политик считает, что статья Путина касается не только историков
08:26В Узбекистане выявили 238 новых случаев заражения коронавирусом
08:19Более 260 населенных пунктов Украины остаются подтопленными
08:15В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 132 пациента от COVID-19
08:13Житель Новосибирска ехал на дачу в вагоне с углем, но оказался в Кузбассе
08:09Новейший лазерный резак для водолазов покажут на форуме "Армия-2020"
08:04Внешность кота Матроскина изменится в новом сезоне "Простоквашино"
07:59В Москве в пятницу ожидается солнечная погода без осадков
07:56Минздрав предложил отложить новые правила получения справок для водителей
07:50Общая явка на электронное голосование по конституции составляет 49,5%
07:34Коронавирус за последние сутки выявили еще у 44 жителей Кузбасса
07:32В Киргизии число случаев инфицирования COVID-19 превысило 4,2 тысячи
07:23Добровольцы рассказали о самочувствии после вакцинации от COVID-19
07:14СМИ: в КНДР не было антиамериканских митингов в годовщину Корейской войны
07:12В Индии число выявленных случаев коронавируса приблизилось к 500 тысячам
07:10Гейтс предупредил о риске неэффективности вакцины от COVID-19
07:06Президент Бразилии допустил, что уже переболел коронавирусом
07:05В Норильске за сутки собрали 16 кубометров топливно-водяной смеси
06:46Китай за сутки выявил 13 случаев COVID-19 и пять бессимптомных носителей
Лента новостейМолния