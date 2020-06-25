На Родосе ребенок потерял сознание из-за голода

АФИНЫ, 25 июн - РИА Новости. Девятилетняя девочка потеряла сознание в булочной на острове Девятилетняя девочка потеряла сознание в булочной на острове Родос Греции из-за голода, когда ждала с матерью хлеб, сообщает телеканал Open

Происшествие вызвало волну сочувствия и беспокойства по всей стране.

Мать девочки работала в отеле, но уже несколько месяцев является безработной из-за пандемии и оказалась в очень сложном финансовом положении, рассказал президент ассоциации гостиничных служащих Родоса Танасис Стамулис.

По его словам, женщина воспитывает двоих детей одна.

Гостиницы на острове остаются закрытыми, и никто не знает, будут ли они, сколько и на каких условиях работать и сколько сотрудников в конечном итоге будут заняты, сказал он. "Ситуация трагическая. Люди распродают свои вещи. Родос - мертвый город. Никакого движения. Особенно вечером все мертво", - сказал Стамулис и добавил, что количество безработных в общественном питании и туристической индустрии на острове в настоящее время оцениваются в 40 тысяч человек. На Родосе проживает порядка 115 тысяч человек.

"Только 10-15% отелей будут открыты. Министр труда должен выделить людям специальную компенсация, чтобы им жить дальше", - сказал он.

София Мания из благотворительной ассоциации "Айя-София" на Родосе сказала Open, что ассоциация связалась с женщиной и включила ее в свою программу. "Она не просит денег, она хочет еды для своих детей и работу. Ассоциация ищет ей работу", - сказала Мания.

Издание "Прото тема" пишет, что девочка потеряла сознание от запаха горячего хлеба. "У нас нечего было поесть", - пояснила женщина, когда владелец булочной предложил им воду, сок и что-нибудь из еды.