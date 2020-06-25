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На юге Китае затонуло судно, 27 человек оказались в воде
Судно затонуло на реке Ланьцанцзян (Меконг) в китайской южной провинции Юньнань, в результате 27 человек оказались в воде, говорится в сообщении правительства... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T09:24
юньнань
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юньнань, в мире

На юге Китае затонуло судно, 27 человек оказались в воде

09:24 25.06.2020
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© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкАвтомобиль медицинской помощи
Автомобиль медицинской помощи
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Автомобиль медицинской помощи. Архивное фото
ПЕКИН, 25 июн – РИА Новости. Судно затонуло на реке Ланьцанцзян (Меконг) в китайской южной провинции Юньнань, в результате 27 человек оказались в воде, говорится в сообщении правительства провинции.
Сообщается, что инцидент произошел в ночь на четверг в месте слияния рек Наньбаньхэ и Ланьцанцзян в пределах Сишуанбаньна-Дайского автономного округа по пока неустановленной причине.
Все, кто находился на борту, оказались в воде, к настоящему моменту удалось спасти десять человек.
Поисково-спасательная операция продолжается.
Мюнхенская конференция по безопасности
24 июня, 19:59
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ЮньнаньВ мире
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