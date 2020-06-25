Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200625/1573443657.html
В Москве 926 пациентов вылечились от COVID-19 за сутки
Еще 926 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших составляет 142 194 человека, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T09:22
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анастасия ракова
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529342_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_e184089ae2b631f7c0e2e3830aa328fb.jpg
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529342_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_e184089ae2b631f7c0e2e3830aa328fb.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529342_188:0:2919:2048_1400x0_80_0_0_2747583a53540459b0372f11fa53d1a7.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529342_529:0:2577:2048_1400x0_80_0_0_ed0bfae053b12de4f2c31f302b4dca07.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , москва

В Москве 926 пациентов вылечились от COVID-19 за сутки

09:22 25.06.2020
674
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Еще 926 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших составляет 142 194 человека, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 926 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 142 194" - сообщила Ракова.
По её словам, при выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
510001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаМосква
Рекомендуем
Медицинские работники в лифте в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
Фельдшеры скорой медицинской помощи подстанции № 34 в Москве во время выезда к пациенту с подозрением на коронавирус
В России выявили 7113 новых случаев заражения коронавирусом
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
В России за сутки 6342 человека выздоровели от COVID-19
Врачи в коридоре
За сутки в России умерли 92 пациента с коронавирусом
Медицинские работники
В Воронежской области число пациентов с COVID-19 превысило 6,6 тысяч
Машина скорой помощи подъезжает к зданию медицинского центра в Ереване
В Армении заявили о рекордном числе больных COVID-19 за сутки
Медик выходит из машины скорой помощи
Наибольшее число случаев заболевания COVID-19 за сутки выявили в Москве
Москва
В Москве отметили снижение прироста новых случаев коронавируса
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
Эксперт рассказал, когда в Пекине могут справиться со вспышкой COVID-19
Медицинские работники несут пациента, доставленного в больницу Columbus Covid 2 в Риме
ВОЗ заявила о новом всплеске коронавируса в Европе
Госпиталь COVID-19 в ГКБ № 15 имени О. М. Филатова
В России выявили 7176 новых случаев заражения коронавирусом
Врач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Москве за сутки умерли 25 пациентов с COVID-19
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Тамбовской области число пациентов с COVID-19 превысило 4,5 тысячи
Тестирование на коронавирус
На Украине число выявленных случаев коронавируса выросло до 40 008
Девушка надевает защитную маску
Врач рассказал о неожиданном эффекте масочного режима
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:30Российские виноделы попросили преференций
08:30Греческий политик считает, что статья Путина касается не только историков
08:26В Узбекистане выявили 238 новых случаев заражения коронавирусом
08:19Более 260 населенных пунктов Украины остаются подтопленными
08:15В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 132 пациента от COVID-19
08:13Житель Новосибирска ехал на дачу в вагоне с углем, но оказался в Кузбассе
08:09Новейший лазерный резак для водолазов покажут на форуме "Армия-2020"
08:04Внешность кота Матроскина изменится в новом сезоне "Простоквашино"
07:59В Москве в пятницу ожидается солнечная погода без осадков
07:56Минздрав предложил отложить новые правила получения справок для водителей
07:50Общая явка на электронное голосование по конституции составляет 49,5%
07:34Коронавирус за последние сутки выявили еще у 44 жителей Кузбасса
07:32В Киргизии число случаев инфицирования COVID-19 превысило 4,2 тысячи
07:23Добровольцы рассказали о самочувствии после вакцинации от COVID-19
07:14СМИ: в КНДР не было антиамериканских митингов в годовщину Корейской войны
07:12В Индии число выявленных случаев коронавируса приблизилось к 500 тысячам
07:10Гейтс предупредил о риске неэффективности вакцины от COVID-19
07:06Президент Бразилии допустил, что уже переболел коронавирусом
07:05В Норильске за сутки собрали 16 кубометров топливно-водяной смеси
06:46Китай за сутки выявил 13 случаев COVID-19 и пять бессимптомных носителей
Лента новостейМолния