https://ria.ru/20200625/1573443599.html
Медведев проголосовал по поправкам в Конституцию
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев проголосовал по вопросу принятия поправок в Конституцию... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T09:21
2020-06-25T12:21
распространение нового коронавируса
дмитрий медведев
единая россия
александр довженко
владимир путин
политика
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Дмитрий Медведев проголосовал по вопросу принятия поправок в Конституцию
Дмитрий Медведев проголосовал по вопросу принятия поправок в Конституцию
2020-06-25T09:21
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, единая россия, александр довженко, владимир путин, политика