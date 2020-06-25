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Медведев проголосовал по поправкам в Конституцию
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев проголосовал по вопросу принятия поправок в Конституцию... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T12:21
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дмитрий медведев
единая россия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Дмитрий Медведев проголосовал по вопросу принятия поправок в Конституцию
Дмитрий Медведев проголосовал по вопросу принятия поправок в Конституцию
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дмитрий медведев, единая россия, александр довженко, владимир путин, политика

Медведев проголосовал по поправкам в Конституцию

09:21 25.06.2020 (обновлено: 12:21 25.06.2020)
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев проголосовал по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ.
Медведев опустил бюллетень на избирательном участке в гимназии 1448 на улице Довженко.
Подготовка избирательных участков к голосованию по внесению изменений в Конституцию РФ
Вчера, 09:17Голосование по поправкам в Конституцию
В Москве рассказали о голосовании по поправкам в Конституцию
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. При этом было принято решение, что фактически граждане РФ могут голосовать в течение семи дней: с 25 июня по 1 июля.
На этой неделе президент РФ Владимир Путин в очередной раз подтвердил, что поправки вступят в силу, только если граждане их поддержат. Президент подчеркнул, что "именно воля народа принципиально важна для того, чтобы обеспечить надёжные условия для уверенного, динамичного, долгосрочного развития страны на годы и десятилетия вперёд".
Урны в территориальной избирательной комиссии в Москве, где проходит тестирование системы электронного голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
Вчера, 08:03Голосование по поправкам в Конституцию
В Москве открылись избирательные участки для голосования по Конституции
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Распространение нового коронавирусаДмитрий МедведевЕдиная РоссияАлександр ДовженкоВладимир ПутинПолитика
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