Медведев проголосовал по поправкам в Конституцию

В Москве рассказали о голосовании по поправкам в Конституцию

В Москве рассказали о голосовании по поправкам в Конституцию

На этой неделе президент РФ Владимир Путин в очередной раз подтвердил, что поправки вступят в силу, только если граждане их поддержат. Президент подчеркнул, что "именно воля народа принципиально важна для того, чтобы обеспечить надёжные условия для уверенного, динамичного, долгосрочного развития страны на годы и десятилетия вперёд".