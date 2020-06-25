Тест президента Киргизии на коронавирус показал отрицательный результат

БИШКЕК, 25 июн - РИА Новости. Тест президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова после возвращения из Москвы показал отрицательный результат, сообщила РИА Новости в четверг руководитель пресс-службы главы государства Толгонай Стамалиева.
"Анализ на коронавирус у президента Сооронбая Жээнбекова по приезду в Бишкек показал отрицательный результат", - заявила она.
По словам пресс-секретаря, Жээнбеков продолжает находиться на самоизоляции и ведет работу в удаленном режиме.
"Вместе с этим у заведующего отделом внешней политики аппарата президента Данияра Сыдыкова и сотрудника охраны подтвердилось наличие коронавирусной инфекции. Так, как болезнь у них проходит бессимптомно, лечение с сегодняшнего дня будет проводиться в условиях домашней изоляции", - добавила Стамалиева. У остальных членов делегации коронавирус не выявлен.
В среду киргизский лидер не стал участвовать в параде Победы в Москве в связи с тем, что у двоих членов киргизской делегации выявили COVID-19. Как сообщалось ранее, согласно алгоритму, президент, члены делегации и сопровождающие лица перед вылетом в Россию сдали тесты на коронавирус, все они вышли отрицательными. Однако по прилету в Москву при сдаче повторного теста у заведующего отделом внешней политики аппарата президента Данияра Сыдыкова и одного сотрудника охраны обнаружили положительный результат. Президент принял решение воздержаться от участия в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заражения, свыше 473 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.