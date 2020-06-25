Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200625/1573443558.html
Тест президента Киргизии на коронавирус показал отрицательный результат
Тест президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова после возвращения из Москвы показал отрицательный результат, сообщила РИА Новости в четверг руководитель... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T09:48
сооронбай жээнбеков
воз
распространение нового коронавируса
москва
киргизия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/1b/1565280081_0:102:3021:1801_1400x0_80_0_0_445df9c4116242de6dde975198a6f716.jpg
https://ria.ru/20200622/1573317816.html
москва
киргизия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/1b/1565280081_0:102:3021:1801_1400x0_80_0_0_445df9c4116242de6dde975198a6f716.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/1b/1565280081_153:0:2884:2048_1400x0_80_0_0_97fa0a359614f5dae00aa30a9b38ca1b.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1b/1565280081_494:0:2542:2048_1400x0_80_0_0_4d46cd97dbec5bbc420d15b27bb91a87.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сооронбай жээнбеков, воз, москва, киргизия, в мире

Тест президента Киргизии на коронавирус показал отрицательный результат

09:21 25.06.2020 (обновлено: 09:48 25.06.2020)
786
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПрезидент Киргизии Сооронбай Жээнбеков
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. Архивное фото
БИШКЕК, 25 июн - РИА Новости. Тест президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова после возвращения из Москвы показал отрицательный результат, сообщила РИА Новости в четверг руководитель пресс-службы главы государства Толгонай Стамалиева.
"Анализ на коронавирус у президента Сооронбая Жээнбекова по приезду в Бишкек показал отрицательный результат", - заявила она.
По словам пресс-секретаря, Жээнбеков продолжает находиться на самоизоляции и ведет работу в удаленном режиме.
"Вместе с этим у заведующего отделом внешней политики аппарата президента Данияра Сыдыкова и сотрудника охраны подтвердилось наличие коронавирусной инфекции. Так, как болезнь у них проходит бессимптомно, лечение с сегодняшнего дня будет проводиться в условиях домашней изоляции", - добавила Стамалиева. У остальных членов делегации коронавирус не выявлен.
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
22 июня, 17:08Распространение нового коронавируса
Врач оценил данные о связи смертности от коронавируса с группой крови
В среду киргизский лидер не стал участвовать в параде Победы в Москве в связи с тем, что у двоих членов киргизской делегации выявили COVID-19. Как сообщалось ранее, согласно алгоритму, президент, члены делегации и сопровождающие лица перед вылетом в Россию сдали тесты на коронавирус, все они вышли отрицательными. Однако по прилету в Москву при сдаче повторного теста у заведующего отделом внешней политики аппарата президента Данияра Сыдыкова и одного сотрудника охраны обнаружили положительный результат. Президент принял решение воздержаться от участия в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заражения, свыше 473 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Топ-15 стран G-20 по летальности коронавирусной инфекции COVID-19
18 апреля, 19:33Распространение нового коронавируса
Топ-15 стран G-20 по летальности COVID-19
860220
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаСооронбай ЖээнбековВОЗМоскваКиргизияВ мире
Рекомендуем
Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции
В Киргизии могут повторно ввести режим ЧП из-за коронавируса
Военный парад в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
В Кремле признательны президенту Киргизии за приезд в Москву на парад
Самолет австралийской авиакомпании Qantas
Австралийская Qantas намерена уволить шесть тысяч человек из-за пандемии
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
Эксперт рассказал, когда в Пекине могут справиться со вспышкой COVID-19
Зрители во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Севастополе
Украина направила России ноту протеста из-за парада Победы в Крыму
Кассир считает деньги
Роскачество рассказало, как вернуть деньги за несделанную покупку
Раковые клетки
Ученые узнали, как наночастицы убивают раковые клетки
Остров Родос, Греция
На Родосе ребенок потерял сознание из-за голода
Медицинские работники несут пациента, доставленного в больницу Columbus Covid 2 в Риме
ВОЗ заявила о новом всплеске коронавируса в Европе
Подтопления в Ивано-Франковской области Украины
На западе Украины из-за непогоды разрушено 64 моста
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Токаев уверен, что в Казахстане нельзя ущемлять русский язык
Автомобиль медицинской помощи
На юге Китае затонуло судно, 27 человек оказались в воде
Врачи в палате перепрофилированного корпуса центра им М.И. Сеченова
Двоих членов делегации Киргизии госпитализировали с COVID-19
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Россия должна оставаться президентской республикой, считает Медведев
Подготовка избирательных участков к голосованию по внесению изменений в Конституцию РФ
В Москве рассказали о голосовании по поправкам в Конституцию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:30Российские виноделы попросили преференций
08:30Греческий политик считает, что статья Путина касается не только историков
08:26В Узбекистане выявили 238 новых случаев заражения коронавирусом
08:19Более 260 населенных пунктов Украины остаются подтопленными
08:15В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 132 пациента от COVID-19
08:13Житель Новосибирска ехал на дачу в вагоне с углем, но оказался в Кузбассе
08:09Новейший лазерный резак для водолазов покажут на форуме "Армия-2020"
08:04Внешность кота Матроскина изменится в новом сезоне "Простоквашино"
07:59В Москве в пятницу ожидается солнечная погода без осадков
07:56Минздрав предложил отложить новые правила получения справок для водителей
07:50Общая явка на электронное голосование по конституции составляет 49,5%
07:34Коронавирус за последние сутки выявили еще у 44 жителей Кузбасса
07:32В Киргизии число случаев инфицирования COVID-19 превысило 4,2 тысячи
07:23Добровольцы рассказали о самочувствии после вакцинации от COVID-19
07:14СМИ: в КНДР не было антиамериканских митингов в годовщину Корейской войны
07:12В Индии число выявленных случаев коронавируса приблизилось к 500 тысячам
07:10Гейтс предупредил о риске неэффективности вакцины от COVID-19
07:06Президент Бразилии допустил, что уже переболел коронавирусом
07:05В Норильске за сутки собрали 16 кубометров топливно-водяной смеси
06:46Китай за сутки выявил 13 случаев COVID-19 и пять бессимптомных носителей
Лента новостейМолния